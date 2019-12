Er zijn nieuwe renders verschenen van de aankomende Huawei P40 Pro. Volgens die afbeeldingen bevat de Huawei P40 Pro zeven camera’s. Twee daarvan vind je op de voorkant, de andere vijf op de achterkant.

Huawei P40 Pro krijgt zeven camera’s

De race van fabrikanten om de beste cameratelefoon uit te brengen is alweer even aan de gang. Huawei gooide hoge ogen met de Huawei P30 en P30 Pro. Ook bij de aankomende P40-serie ligt de focus weer duidelijk op de camera’s. Eerder verschenen er al renders van die toestellen, waarbij een prominente cameramodule te zien was.

Details over de camera’s van de P40 Pro waren echter schaars. Nu zijn er nieuwe renders verschenen, waar we iets meer informatie uit kunnen halen. Zo denken we te weten dat er twee frontcamera’s aanwezig zijn, geplaatst in een pilvormige uitsparing in het scherm. De camera’s zijn geplaatst in de linker bovenhoek van het display, maar exacte specs zijn onbekend.

Vijf camera’s op achterkant

Volgens de afbeeldingen zijn er op de achterkant vijf camera’s aanwezig, waaronder een ToF-sensor, wat staat voor Time of Flight. Met zo’n sensor kun je onder andere nog betere portetfoto’s maken. Daarbij staat het onderwerp scherp op de foto, terwijl de achtergrond juist vervaagd is. Ook is er een normale sensor aanwezig, waarmee je foto’s maakt zoals je gewend bent, vol detail en scherpte. De resolutie van die camera is echter nog onbekend.

Ook wordt er gespeculeerd over een ‘cine lens’, die speciaal ontwikkeld zou zijn om nog beter te kunnen filmen met het toestel. Ook zien we een vierkante lens, wat een periscopische variant wordt. Daardoor is het mogelijk om tien keer optische zoom te gebruiken met de P40 Pro.

Huidige smartphones met zo’n lens kunnen objecten tot vijf keer dichterbij halen zonder kwaliteitsverlies. De functie van de vijfde camera op de achterkant is nog onbekend. Waarschijnlijk gaan het om een wijdhoeklens, waarmee je dus foto’s maakt met een grotere hoek dan normaal.

Release Huawei P40 Pro

Huawei presenteert de P40-serie in maart 2020 in Parijs, zo schreven we eerder. Ook heeft het bedrijf al aangegeven dat er geen Google-diensten aanwezig zullen zijn. De fabrikant kiest voor een eigen pakket van diensten en services. Zo kun je geen gebruikmaken van bijvoorbeeld de Play Store om apps en games te downloaden. Wel worden de P40 en Huawei P40 Pro geleverd met Android 10.

