Gerucht: Huawei P40 Pro-camera heeft 10x optische zoom

De Huawei P40 Pro kan straks 10x optisch inzoomen, aldus een betrouwbare bron. Zodoende haal je het beeld op een foto dichterbij, zonder kwaliteitsverlies. Huawei wil zich onderscheiden van de rest door unieke camerafuncties toe te voegen.

‘Huawei P40 Pro camera heeft 10x optische zoom’

Dat schrijft Ming-Chi Kuo, een doorgaans betrouwbare telecominsider, in een notitie die in handen is gekomen van MacRumors. Volgens de analist gaat Huawei de P40 Pro in de eerste helft van 2020 uitbrengen. Deze verwachting komt overeen met eerdere berichten. De P40-serie wordt namelijk in maart 2020 aangekondigd.

Kuo denkt dat de Huawei P40 Pro een geheel nieuwe periscopische zoomlens krijgt. Hierdoor zou 10x optische zoom mogelijk moeten worden, zodat je beelden dichterbij kunt halen zonder kwaliteitsverlies. Eerder dit jaar bracht Huawei-dochter Honor al de 20 Pro uit, die 3x optisch kan inzoomen.

Volgens Kuo wil Huawei zich volgend jaar onderscheiden op het gebied van camera’s. De fabrikant zou niet per se meer sensoren op de achterkant willen plaatsen, maar vooral unieke functies toevoegen. Op die manier moet de P40 Pro zich onderscheiden van andere opkomende vlaggenschepen als de Galaxy S11 en OnePlus 8.

Over de Huawei P40 Pro

De Huawei P40-serie wordt in maart 2020 aangekondigd in Parijs. De toestellen worden geleverd met Android 10, maar zonder Google-diensten. Hoe het precies in elkaar steekt is nog niet bekend, maar het lijkt erop dat je bijvoorbeeld geen Google Play Store krijgt. In plaats daarvan wordt de P40-serie met Huawei Mobile Services geleverd. Op die manier kun je via een andere app-winkel nieuwe programma’s downloaden.

