Donderdag 26 maart is de online-onthulling van de Huawei P40-serie. Nu zijn echter alle details van de aankomende smartphones gelekt via een Duitse website.

‘Huawei P40 Pro specificaties gelekt’

De Huawei P40 Lite is al officieel gepresenteerd en aankomende donderdag verwachten we alles te horen over de normale Huawei P40 en P40 Pro. Details over de aankomende modellen is nu verschenen via WinFuture, zodat we een goed beeld krijgen wat de toestellen te bieden hebben. De P40 krijgt in Duitsland een prijs van 799 euro, terwijl het Pro-model 999 euro zou kosten.

De P40 Pro krijgt een afgerond amoled-scherm van 6,58 inch met een resolutie van 2640 bij 1200 pixels. Het scherm ververst 90 keer per seconde en alles voelt daardoor vloeiend aan. Een pilvormige inkeping in het scherm biedt plaats aan twee camera’s. Zo is het mogelijk om selfies te maken van 32 megapixel en de P40 Pro bevat ook infraroodsensoren voor veilige gezichtsherkenning.

De Kirin 990-chip zit onder de motorkap samen met 8GB werkgeheugen. Daarbij wordt ook gebruikgemaakt van een speciaal koelsysteem, waarvoor grafeen wordt toegepast. Die techniek is ook te vinden in de vouwbare Huawei Mate Xs. Er is 128GB of 256GB interne opslag aanwezig.

Ook kun je kiezen om een tweede simkaart te gebruiken en is het toestel stof- en waterdicht, dankzij de IP68-certificering. De accu is 4200 mAh groot en op te laden met maximaal 40 Watt dankzij Huawei’s SuperCharge-technologie. Ook draadloos opladen is mogelijk en het toestel weegt 209 gram.

Betere camera’s dan P30 Pro

Huawei zet hoog in op de mogelijkheden om foto’s en video’s te maken. De hoofdcamera om foto’s mee te schieten doet dat in een maximale resolutie van 50 megapixel. Er is een speciale sensor aanwezig, die nog meer licht op kan vangen. Zo’n soortgelijke sensor gebruikte Huawei voor het eerst in de P30 Pro. Functies zoals optische beeldstabilisatie en vernieuwde autofocusmogelijkheden zijn ook aanwezig.

Met de P40 Pro wordt het mogelijk tot 50 keer te zoomen, waarbij alle camera’s samenwerken. Zo is er nog een speciale 12 megapixel-sensor aanwezig om objecten dichterbij te halen. Ook een macrocamera voor foto’s van dichtbij en een 3D-dieptesensor zijn aanwezig. Tot slot is er nog een 40 megapixel-camera, die voornamelijk bedoeld is voor het maken van video’s.

Filmen kan in een maximale 4K-resolutie, wat ook kan met de frontcamera. Daarbij maak je zowel aan de voor- als achterkant gebruik van autofocus, waardoor het onderwerp altijd scherp wordt vastgelegd.

Huawei P40 Pro specificaties

6,58 inch amoled-scherm met 2640 bij 1200 pixels

90Hz-scherm ziet er heel vloeiend uit

Kirin 990-chip en 8GB RAM

Vijfdubbele camera: 50, 40, 12, macro en 3D-sensor

Dubbele frontcamera in pilvormig gat in het scherm

Toekomstklaar door 5G-mogelijkheden

‘Huawei P40 ook gelekt’

De normale Huawei P40 wordt ook verwacht en bevat op meerdere vlakken wat mindere specificaties dan het Pro-model. Wel zien we dezelfde processor, samen met 8GB RAM, maar er komt alleen een variant op de markt met 128GB opslag.

Opladen van de 3800 mAh-accu kan met maximaal 22,5 Watt en draadloos laden ontbreekt volgens WinFuture. Ook het speciale koelingsmechanisme van de P40 Pro is niet aanwezig. Het scherm is qua formaat iets kleiner en is niet afgerond. De 50 megapixel-camera is wel op de achterkant aanwezig, maar optische beeldstabilisatie ontbreekt. Een groothoeklens van 16 megapixel is wel aan boord, net als een 8 megapixel-camera om in te zoomen.

Beide toestellen worden geleverd met Android 10 en de eigen EMUI-schil. Google-diensten en services zijn niet aanwezig. In plaats daarvan kiest de fabrikant voor een eigen pakket aan diensten en de AppGallery-appwinkel.

Huawei P40 specificaties

6,1 inch amoled-scherm met 2340 bij 1080 pixels

Kirin 990-chipset en 8GB RAM

Driedubbele camera: 50, 16 en 8 megapixel

Dubbele frontcamera in pilvormig gat in het scherm

Toekomstklaar door 5G-mogelijkheden

Beschikbaarheid Huawei P40 (Pro)

De Huawei P40 gaat in Duitsland 799 euro kosten en is verkrijgbaar in het zwart, goud en zilver. De P40 Pro zal te koop zijn vanaf 999 euro en komt op de markt in het zilver, wit, goud en zwart. Wanneer de toestellen in de winkels liggen, is helaas nog onduidelijk.

