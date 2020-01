Er zijn vermoedelijke foto’s gelekt van de onaangekondigde Huawei P40 Pro. De plaatjes laten zien dat de smartphone twee selfiecamera’s in het display heeft en de schermranden flink gekromd zijn. Achterop zit een grote cameramodule.

Bekijk de Huawei P40 Pro-foto’s

Hoewel de Huawei P40 en Huawei P40 Pro pas eind maart worden onthuld, verschijnen steeds meer specificaties en beelden van de smartphones. Het nieuwste lek toont de P40 Pro in de handen van een Aziatische gebruiker, vermoedelijk een Huawei-medewerker. Hij test het toestel in dagelijkse omstandigheden en gebruikt een speciale hoes om te voorkomen dat het ontwerp van de smartphone lekt.

Dat lukt aardig, maar niet helemaal. Zo zien we het grote scherm met gekromde randen aan de zijkanten. De kromming lijkt groter dan op de P30 Pro van vorig jaar. Volgens de geruchten zijn de boven- en onderkant van het P40 Pro-display ook gekromd, maar dat is op de foto’s niet goed te zien.

Wel zien we in linksboven in de schermhoek twee gaatjes voor de dubbele selfiecamera. Anonieme bronnen en renders verklapten die ontwerpkeuze al. Met zijn dubbele selfiecamera doet de P40 Pro denken aan de Samsung Galaxy S10 Plus en – niet in Nederland verkrijgbare – Honor V30 Pro. Het is nog onduidelijk wat de tweede selfiecamera doet en of de reguliere P40 ook twee camera’s in het scherm heeft.

De achterkant van de smartphone wordt eveneens goed afgeschermd door de hoes. Een dubbele flap verbergt vermoedelijk de grote cameramodule met vier tot vijf cameralenzen. Gelekte P40 Pro-renders gaven daar al eerder een impressie van. De reguliere P40 lijkt een kleinere cameramodule met minder lenzen te krijgen, zo bleek uit een onlangs verspreide P40-marketingrender.

De afgelopen weken is aardig wat informatie uitgelekt over de P40-serie. Zo weten we dat de toestellen draaien op Huawei’s nieuwe Kirin 990-processor, die ook in de Mate 30 Pro zit. Daarnaast hebben de P40 en P40 Pro geen koptelefoonaansluiting, maar wel grote accu’s en camera’s van fotografiemerk Leica.

Omdat Huawei hinder ondervindt van een handelsverbod, zijn er geen Google-apps op de P40-serie. De toestellen draaien op Android 10 maar zonder de certificering van Google. Meer weten over Googles afwezigheid en de verwachte specificaties van de smartphones? Lees hier ons uitgebreide geruchtenoverzicht met Huawei P40-features.

