Huawei heeft tijdens een online evenement zijn nieuwe vlaggenschepen aangekondigd: de P40 en P40 Pro. De toestellen hebben flink verbeterde camera’s, indrukwekkende hardware, maar geen Google-apps.

Huawei P40 Pro officieel aangekondigd

De afgelopen weken verschenen veel geruchten over de Huawei P40 en P40 Pro en nu zijn de smartphones eindelijk onthuld. De Chinese fabrikant zou de toestellen eerst in Parijs aankondigen, maar door het coronavirus moest het bedrijf uitwijken naar een online event.

De nieuwe smartphones focussen zich vooral op het design en de verbeterde camera’s en kunnen bijvoorbeeld flink inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Hieronder zetten we de belangrijkste specificaties op een rijtje.

6,1 inch-oled-scherm (P40) met 60Hz of 6,58 inch-oled-scherm (P40 Pro) met 90Hz

(P40) met 60Hz of (P40 Pro) met Vier camera’s voor P40 Pro : 50 + 40 + 12 MP + ToF-sensor, drie camera’s op P40 (50 + 16 + 8 MP)

: 50 + 40 + 12 MP + ToF-sensor, drie camera’s op P40 (50 + 16 + 8 MP) 32 megapixel-camera voor selfies voorop, ook dieptesensor aanwezig

Vingerafdrukscanner onder het scherm is 30 procent sneller

is 30 procent sneller Gezichtsherkenning via infrarood op P40 Pro

op P40 Pro Kirin 990-chip met octacore-processor

Huawei P40: 8GB RAM, 128GB opslagruimte

Huawei P40 Pro: 8GB RAM, 128/256GB opslagruimte

4200 mAh-accu met supersnel 40 Watt-opladen (P40 Pro), 3800mAh en 22,5 Watt voor P40

(P40 Pro), 3800mAh en 22,5 Watt voor P40 Snel draadloos opladen (40 Watt) op de P40 Pro

(40 Watt) op de P40 Pro Draait op Android 10 met EMUI 10.1, maar geen Google-apps

AppGallery en Huawei Mobile Services als alternatief

Verbeterde camera’s en 90Hz-scherm

De camera’s van de Huawei P40 en P40 Pro zijn flink verbeterd ten opzichte van de P30 en P30 Pro. Bij de P40 Pro zitten achterop vier camera’s: een primaire camera van 50 megapixel, groothoeklens van 40 megapixel, 12 megapixel-telelens met periscopische zoom en een Time of Flight-sensor. Laatstgenoemde gebruikt de P40 Pro bij het maken van portretfoto’s.

Nieuw is de optie om in 7680 fps slowmotion-video’s te maken, waarmee je beelden extreem vertraagt en zo details alsnog vastlegt. De groothoeklens wordt tevens gebruikt als videocamera.

De normale P40 heeft drie camera’s achterop. Het gaat om een primaire lens van 50 megapixel, 16 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-telelens voor 3x optische zoom. Op zowel de P40 als P40 Pro zit voorop een 32 megapixel-selfiecamera en dieptesensor. De camera’s zitten niet in een notch, maar in een flink cameragat in het display, aan de linker bovenkant.

Met de periscopische zoomlens van de P40 Pro kun je tot 5x optisch zoomen, waarbij er geen kwaliteitsverlies in het beeld zit. De hybride zoom, waarbij software wordt toegepast om plaatjes te verbeteren, gaat tot 10x en de digitale zoom tot maximaal 50x. Dit alles kon met de P30 Pro ook al, maar Huawei zegt dat de kwaliteit van de zoomlens is verbeterd, wat mooiere en scherpere plaatjes moet opleveren.

Nieuw design en 90Hz-scherm

Het design van de Huawei P40 Pro is opvallend, omdat de schermranden aan alle kanten afbuigen. De goedkopere P40 heeft een plat scherm, maar wel eentje dat – net als bij de Pro-versie – de volledige voorkant vult. De toestellen zijn van glas en in het display zit een flink cameragat, voor de dubbele camera’s en infraroodsensor voor gezichtsherkenning (alleen P40 Pro).

Fijn is dat de P40 Pro ook een 90Hz-scherm heeft. Dit betekent dat het scherm 90 keer per seconde ververst, wat ervoor zorgt dat animaties veel soepeler zijn en de P40 Pro zo sneller aanvoelt. De normale P40 heeft deze functie overigens niet en moet het doen met een standaard 60Hz-scherm.

De accu’s van de Huawei P40 en P40 Pro zijn 3800 en 4200 mAh groot en laden snel op. Bij de reguliere P40 gaat dit met 22,5 Watt, net als bij de P30 van vorig jaar. De P40 Pro laadt met 40 Watt veel sneller op en ook het draadloos opladen gaat met deze snelheid. Dit houdt in dat de smartphone zonder kabeltje aanzienlijk sneller oplaadt dan de meeste Android-telefoons.

High-end hardware en 5G

De Huawei P40 en P40 Pro worden aangedreven door de Kirin 990-chip, die we kennen van de Mate 30 Pro. Onder de motorkap zit ook 8GB aan werkgeheugen en 128GB of 256GB aan opslagruimte. Beide telefoons ondersteunen 5G, al heb je hier in Nederland nog weinig aan, omdat dit nieuwe mobiele netwerk hier nog niet beschikbaar is.

De vingerafdrukscanner zit onder het scherm en is sneller en betrouwbaarder dan bij de P30 (Pro). Vanwege het handelsverbod van de Verenigde Staten staan er geen Google-apps en -diensten op de P40 en P40 Pro. Hierdoor missen applicaties als Gmail, YouTube, Google Maps en de Play Store. Apps zijn daarentegen te downloaden via de AppGallery, de app-winkel van Huawei zelf. De telefoons draaien op Android 10 met Huawei’s EMUI-software.

Huawei P40 Pro Plus

Huawei komt ook met de P40 Pro Plus, die over dezelfde interne hardware als de P40 Pro beschikt, maar wel andere camera’s heeft. Zo heeft de smartphone twee telelenzen, die samenwerken om nog beter ingezoomde foto’s te maken. Eén lens kan 3x optisch zoomen, de andere 10x. Digitaal zoomen kan zelfs tot 100x, wat dubbel zoveel is als bij de P40 Pro.

Huawei P40 (Pro) release en prijzen

De Huawei P40 en P40 Pro zijn vanaf 7 april in Nederland verkrijgbaar voor respectievelijk 799 en 999 euro. De toestellen zijn dan verkrijgbaar bij MediaMarkt, Bol.com en Mobiel.nl. Het bedrijf brengt ook de Huawei P40 Lite in Nederland uit voor 299 euro. Dit toestel werd al eerder aangekondigd.

De Huawei P40 Pro Plus verschijnt in juni voor maar liefst 1399 euro.

Het laatste nieuws over Huawei