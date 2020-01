Render: Huawei P40 Pro krijgt opnieuw camera met periscopische zoom

Van de Huawei P40 doken onlangs al renders op, nu is de P40 Pro te zien op een gelekte afbeelding. De smartphone heeft – net als zijn voorganger – een periscopische camera voor optische zoom.

Bekijk de Huawei P40 Pro-render

Daardoor kan de smartphone flink inzoomen zonder dat er kwaliteit verloren gaat. Bij de P30 Pro van vorig jaar ging de camera tot 5x optische zoom, 10x hybride zoom en tot wel 50x digitale zoom. Als we goed naar de render van de Huawei P40 Pro kijken (zie hieronder), die is gepubliceerd door 91Mobiles, dan zien we opnieuw een periscopische lens op de achterkant. Daar zou ook een primaire camera, groothoeklens en Time of Flight-sensor zitten.

Volgens 91Mobiles heeft de P40 Pro een scherm van 6,5 tot 6,7 inch groot met gebogen randen. De normale P40 heeft een kleiner en plat display van 6,1 of 6,2 inch. Ook zouden de smartphones beschikken over een Kirin 990-chip met 5G-ondersteuning, tot 12GB RAM en 512GB opslag en een vingerafdrukscanner onder het scherm. Beide telefoons draaien op een opensource-versie van Android 10, en hebben geen Google-apps en -services.

Dit komt door de problemen van Huawei met de Amerikaanse overheid, waardoor Google geen nieuwe Huawei-telefoons mag certificeren. Daardoor draaien ze niet op de officiële versie van Android en ontbreken alle Google-services. Daarom is het nogal onduidelijk in hoeverre en hoe snel Huawei straks updates voor de P40 en P40 Pro kan uitbrengen.

De P40-reeks wordt waarschijnlijk in maart tijdens een evenement in Parijs aangekondigd. Van de normale Huawei P40 verschenen eerder renders. Zodra er meer bekend is over de nieuwe telefoons, dan lees je dit op Android Planet.

