Volgende week wordt hij aangekondigd, maar het design van de Huawei P40 Pro ligt al op straat. Nieuwe renders van het aankomende vlaggenschip laten namelijk weinig aan de verbeelding over.



Huawei P40 Pro-renders laten drievoudige camera zien

De beelden zijn online gezet door Ishan Agarwal. De doorgaans goed ingewijde techjournalist heeft meerdere (vermoedelijke) renders van de Huawei P40 Pro in handen gekregen. Vooral de drievoudige camera op de achterkant trekt de aandacht. In eerdere renders zagen we steevast vier of zelfs vijf sensoren voorbijkomen, maar volgens Agarwal is dat de Huawei P40 Pro Plus, een ander toestel.

De camerabult biedt plaats aan drie verticaal geplaatste sensoren. Daarnaast is nog een vierde lens zichtbaar, maar het is onduidelijk of het hier om een camera gaat, of bijvoorbeeld een dieptesensor. Wel staat zo goed als vast dat de Huawei P40 Pro een dubbele flitser krijgt. In het zijaanzicht is goed te zien dat de camerabult lichtelijk uitsteekt ten opzichte van de behuizing.

Ook het scherm van de Huawei P40 Pro is opvallend; van bezels lijkt zo goed als geen sprake te zijn. Enkel in de hoeken zijn dunne schermranden zichtbaar. Ook is er linksboven een wijde uitsparing voor de dubbele selfiecamera aanwezig. De vingerafdrukscanner zit vermoedelijk onder het scherm verwerkt.

Klaar voor 5G

Agarwal houdt zijn lippen stijf op elkaar als het op specificaties aankomt, maar meldt wel dat de Huawei P40 Pro 5G-ondersteuning krijgt. Dit is fijn, want de nieuwe internetstandaard rolt later dit jaar ook uit in Nederland. 5G is overigens niet alleen sneller dan 4G, maar kan ook beter omgaan met piekdruktemomenten en is daarmee stabieler.



De Huawei P40 en P40 Pro worden op 26 maart aangekondigd. Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat dit compleet online plaatsvindt via een YouTube-livestream. Uiteraard zitten wij tegen die tijd klaar om verslag te doen. Wil je hiervan op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief , of download de gratis Android Planet-app voor je smartphone.