De Huawei P40 Pro is al even op de markt, maar nu in handen van YouTuber JerryRigEverything. Hij heeft het toestel aangepakt met een stanleymes, aansteker en brute kracht. Hoe het toestel zich houdt in deze duurzaamheidstest, check je in dit artikel.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Stevigheid Huawei P40 Pro getest

De Huawei P40 Pro is het meest recente vlaggenschip van de Chinese fabrikant. Het toestel werd samen met de normale P40 eind maart gepresenteerd en is hier inmiddels ook te koop. De bekende YouTuber JerryRigEverything heeft nu allerlei tests uitgevoerd om de stevigheid van het toestel te testen.

Jerry krast eerst met een stanleymes op het scherm, waarbij duidelijke krassen ontstaan. Die worden echter gemaakt in de voorgeplakte screenprotector, die Huawei standaard meelevert. Ook benoemt hij de gebogen schermranden aan alle kanten en de metalen hoeken van het toestel.

Vervolgens is het tijd om de krasvastheid van het scherm te testen. Krassen ontstaan bij een hardheid van 6 Mohs. Dat is eigenlijk standaard bij toestellen die gebruikmaken van een gehard laagje glas op het scherm. In de praktijk ontstaan er dus geen krassen door sleutels of een muntje in dezelfde broekzak. Schuurt er echter een korreltje zand op het scherm, dan kan makkelijk een lelijke kras ontstaan.

Meer over de Huawei P40 Pro

Een vlam van een aansteker zorgt ervoor dat er na zo’n 30 seconden een vlek in het scherm verschijnt. Ook dat is vaak te zien bij displays en deze vlek verdwijnt grotendeels weer na een tijdje. Met het stanleymes bewerkt Jerry ook de zijkanten van het toestel, die gemaakt zijn van aluminium. Het laagje verf is er met wat kracht af te halen.

De P40 Pro bevat metalen knoppen en een infraroodsensor. Een ouderwetse koptelefoonaansluiting is niet meer aan boord. Aan de onderkant vind je de usb c-poort, simkaarttray en een speaker.

Ook wordt de achterkant van het toestel bekeken, waaronder de grote camera-module. Daar is ook weer een klein randje aluminium te vinden, dat bekrast kan worden. Het glas van die module en de achterkant zelf is ok bestand tegen krassen.

Tot slot is het tijd voor Jerry’s bekende buigtest, waarbij hij het toestel met brute kracht probeert te buigen. De P40 Pro geeft geen kick en overleeft de druk daarvan makkelijk. Er is geen kraakje te horen en ook ontstaat er geen schade. Zelfs de antennelijn in het midden van het toestel, vaak een zwakke plek, geeft niet thuis.

Check onze P40 Pro review

Android Planet is ook aan de slag geweest met dit toestel van Huawei. Al onze ervaringen check je dan ook in de uitgebreide Huawei P40 Pro review. Vanaf 25 juni zal ook de P40 Pro Plus in Nederland te koop zijn voor een bedrag van 1399 euro. Dat toestel heeft een extra camera aan boord, waarmee je tot tien keer optische zoom hebt. Later dit jaar wordt ook de Mate 40-serie verwacht, die volgens geruchten is uitgerust met een 108 megapixel-camera.

Lees alles over Huawei: