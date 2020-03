Volgende week zijn de Huawei P40 en P40 Pro in Nederland verkrijgbaar, maar met de officiële wallpapers krijg je alvast een vleugje van de nieuwe toestellen op je eigen Android-telefoon. Download alle achtergronden hier.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Download de Huawei P40 (Pro)-wallpapers

Bij een nieuwe Huawei-smartphone horen nieuwe wallpapers en die kun je nu ook op je eigen smartphone gebruiken. De Huawei P40 en P40 Pro hebben in totaal 24 nieuwe wallpapers, waarvan je er hieronder een aantal ziet. De wallpapers hebben ieder een resolutie van 2640 bij 2640 pixels en zijn meerdere MB’s groot. Het is daarom handig om ze via een wifi-verbinding te downloaden, mocht je een kleine databundel hebben.

De Huawei P40 Pro-wallpapers zijn online gezet door website Ytechb en kun je via deze Google Drive-link bekijken en downloaden. Ook kun je terecht in dit Google Foto’s-album. Stel ze daarna in op je eigen smartphone door eerst kort op je homescreen te tikken en eventjes vast te houden. Kies daarna voor ‘Achtergronden’ om een nieuwe wallpaper te selecteren.

Meer over de Huawei P40 en P40 Pro

De Huawei P40 en P40 Pro beschikken over een nieuw design, met een scherm dat aan alle kanten is afgerond. Daardoor zijn de schermranden iets dunner en zien ze er vooral slanker uit. Ook hebben de smartphones goede hardware: een Kirin 990-chip, veel werk- en opslaggeheugen en grote accu met snelladen.

De P40 Pro blinkt uit door zijn camera’s achterop: een primaire lens van 50 megapixel, 40 megapixel-groothoeklens voor wijde shots, 12 megapixel-telelens met periscopische zoom en Time of Flight-sensor. Meer weten? Lees dan de uitgebreide Huawei P40 Pro preview.

Belangrijk om te weten is dat de Huawei P40 en P40 Pro niet worden geleverd met Google-apps en -diensten. Door het handelsverbod van de Verenigde Staten mag Huawei niet meer samenwerken met Google, waardoor een volledige Android-ervaring ontbreekt. Huawei lost dit op door zijn eigen app-winkel (de AppGallery) te introduceren en sommige Google-apps te vervangen door eigen alternatieven. In de e-mail-app van Huawei kun je bijvoorbeeld wel gewoon een Gmail-account gebruiken.

De Huawei P40 en P40 Pro zijn vanaf 7 april verkrijgbaar in Nederland voor respectievelijk 799 en 999 euro. Op die dag verschijnt ook de P40 Lite, een goedkoper toestel (299 euro) met vier camera’s achterop, maar ook zonder Google-apps.

Het laatste nieuws over Huawei