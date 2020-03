Het aankomende vlaggenschip van Huawei, de P40, is uitgebreid op de foto gezet. Een prototype van het toestel was te zien tijdens de lancering van de Huawei Mate Xs.

Prototype Huawei P40 op de foto

Op de foto is een aankomend toestel van de Huawei P40-serie te zien. Naar verwachting gaat het om de ‘normale’ Huawei P40. Het toestel heeft drie camera’s op de achterkant, die recht onder elkaar geplaatst zijn. Daarnaast beschikt het apparaat over een Time of Flight-sensor, die diepte-informatie vastlegt. Opladen gaat via usb-c, een koptelefoonaansluiting is op dit toestel nergens te vinden.

Het toestel kwam in handen van DigitalTrends. Journalisten van de site zagen tijdens de lancering van de Huawei Mate Xs een medewerker met een nog onbekend toestel en kregen alle tijd om daar foto’s van maken. De smartphone ligt, dankzij de afgeronde glazen behuizing, erg fijn in de hand zo wordt gemeld.

Polarie en Blink

Dat het toestel een prototype is, is duidelijk te zien aan de merkjes die op de blauwe behuizing staan. De termen ‘Polarie’ en ‘Blink’ zijn codenamen die intern door Huawei worden gebruikt. Die worden op de uiteindelijke toestellen vervangen door ‘Huawei’ en ‘Leica’. De software en de camera mochten nog niet gebruikt worden, dus daar valt nog niets over te zeggen.

De P40-serie volgt de Huawei P30-toestellen op en worden als vlaggenschip de meest geavanceerde toestellen die Huawei uitbrengt. Eerder gelekte specificaties melden dat de toestellen voorzien worden van de razendsnelle Kirin 990-chip. Ook zouden de apparaten een dubbele selfiecamera krijgen, iets wat op de hands-on foto’s niet te zien is.

Het is nog onduidelijk hoeveel toestellen Huawei uitbrengt in de P40-serie. Het lijkt vrijwel zeker dat er naast de Huawei P40 die we op de foto’s zien, ook een P40 Pro aankomt. Dit toestel is groter, heeft meer camera’s en is daardoor ook duurder.

Huawei P40 zonder Google-diensten

Wel zeker is dat Huawei de P40-serie op 26 maart presenteert en wereldwijd lanceert. Ook zeker is dat de toestellen geen Google certificering krijgen. Daardoor moeten deze Android-smartphones het doen zonder Play Store en Google-apps als Gmail en Google Maps. Huawei heeft daarvoor zijn eigen alternatieve app-winkel AppGallery. Het aantal apps dat je voor het toestel kunt downloaden is daarmee wel kleiner.

