Huawei ligt nog steeds in de clinch met de Amerikaanse overheid, maar op de achtergrond is het bedrijf druk bezig met nieuwe smartphones. Voor het eerst komt er informatie over de Huawei P40 en P40 Lite naar buiten.



‘Eerste Huawei P40 render verschenen’

Tenminste, als de informatie van Twitter-gebruiker Teme juist is. De telecominsider werkt voor de smartphonegeruchten-website Slashleaks en claimt de eerste render van de Huawei P40 in handen te hebben. Heel veel is hier nog niet op te zien, aangezien de computeranimatie van de zijkant is gemaakt.

Toch vallen enkele zaken op. Ten eerste is duidelijk dat de cameramodule op de achterkant iets uitsteekt ten opzichte van de behuizing. Ook de afgeronde schermranden trekken de aandacht. Verder zien we dat Huawei met Leica samenwerkt voor de cameramodules, maar dat mag geen verrassing zijn.

Veel interessanter is de specificatielijst die Teme bijsluit. Volgens de insider krijgt de Huawei P40 een 6,57 inch-scherm met full-hd-plus-resolutie. Het scherm zou eveneens over hdr beschikken, waardoor het kleurbereik forser is. Teme speculeert dat de Huawei P40 een amoled-scherm krijgt.

Gerucht: Huawei P40 Lite is oude bekende

Naast de eerste Huawei P40 render heeft de techinsider ook meer informatie over de P40 Lite, het kleinere broertje. Teme schrijft namelijk dat de onlangs verschenen Huawei Nova 6 SE hetzelfde toestel is als de Huawei P40 Lite, maar met een andere naam. Dit gerucht zou zomaar eens waar kunnen zijn, want de Chinese fabrikant brengt wel vaker hetzelfde toestel onder een andere naam uit.

Indien Teme zijn bronnen het bij het juiste eind hebben weten we dus al welke specificaties de Huawei P40 Lite krijgt. De Nova 6 SE heeft een 6,4 inch-scherm met full-hd-plus-resolutie en een inkeping linksboven in het scherm. Het toestel wordt aangedreven door de Kirin 810-processor met 8GB RAM en 128GB opslag.

De cameramodule op de achterkant bestaat uit een hoofdcamera, groothoeklens, macrocamera en dieptesensor (48 + 8 + 2 + 2 megapixel). De selfiecamera heeft een resolutie van 16 megapixel en de accucapaciteit bedraagt 4200 mAh. De vingerafdrukscanner zit in de zijkant verwerkt en de Nova 6 SE/Huawei P40 Lite draait bij uitkomst op Android 10.

