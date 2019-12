De Huawei P40-serie wordt in maart 2020 aangekondigd in Parijs, zo bevestigt het bedrijf. Een opvallend detail is dat de toestellen zonder Google-diensten worden geleverd. Ook de Huawei Mate Xs krijgt een Europese release.



Huawei P40-serie, maart 2020

Richard Yu, ceo van Huawei, heeft aan FrAndroid laten weten dat de Huawei P40-lijn eind maart 2020 wordt gepresenteerd. Die aankondiging zal plaatsvinden in Parijs, de Franse hoofdstad die vaker het toneel is voor Europese lanceringen. Daarbij noemde hij ook dat het toestel wordt geleverd met Android 10 en de eigen EMUI 10-schil.

Het grootste nieuws is echter dat er geen Google-diensten aanwezig zullen zijn op het toestel. In plaats daarvan kiest de Chinese fabrikant voor een eigen pakket van services. Dat staat bekend als Huawei Mobile Services (HMS) en bevat verschillende Huawei-applicaties en diensten. Volgens de producent zijn dit goede alternatieven voor die van Google.

Het niet meeleveren van diensten van Google heeft te maken met een opgelegd handelsverbod. Daarom mag Huawei bij toekomstige toestellen geen diensten zoals de Play Store meeleveren. Voor toestellen die zijn uitgebracht vóórdat het handelsverbod werd opgelegd geldt dat niet.

Lees ook: Huawei-handelsverbod opnieuw uitgesteld

‘Nieuw design en verbeterde prestaties’

Ook liet Yu weten dat het design iets is om trots op te zijn en nog nooit eerder getoond is. Daarbij moeten ook de cameraprestaties nog beter worden dan hun huidige toestellen. Afgelopen week gaf DxOMark de 5G-variant van de Mate 30 Pro een gemiddelde score van 123 punten, de hoogste ooit.

Bij DxOMark werken camera-experts die zich ook focussen op de camera in smartphones en verschillende categorieën testen om zo een eindscore te bepalen. Daarbij moet je wel sceptisch blijven, zoals we eerder schreven. Ook de chipset moet goede prestaties leveren en ook is er gewerkt aan de accuduur, aldus Yu.

Huawei Mate Xs komt op MWC 2020

Ook heeft Huawei bekendgemaakt dat op het Mobile World Congress 2020 de vernieuwde versie van de Mate X wordt gepresenteerd voor de Europese markt. Dat toestel werd in China eind oktober van dit jaar al getoond.

De vouwbare smartphone heeft ten opzichte van de Huawei Mate X onder ander andere een vernieuwd scharnier, verbeterde flexibel display en processor. Die is net een slagje krachtiger dan de chip die werd gebruikt in de eerste Mate X. Of dat ook betekent dat het toestel in Nederland te koop wordt is nog de vraag, de eerste Mate X is dat (nog steeds) niet.

