De gloednieuwe Huawei P40 en P40 Pro verschillen op een aantal vlakken van elkaar, en daarom is de betere P40 Pro duurder. We zetten de vijf grootste verschillen op een rij.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verschillen in de Huawei P40-serie

Huawei presenteerde de P40, P40 Pro en P40 Pro Plus op 26 maart en brengt de toestellen uit in Nederland. De Huawei P40 krijgt een losse adviesprijs van 799 euro, terwijl je voor de P40 Pro 999 euro betaalt. De nog betere en duurdere P40 Pro Plus verschijnt hier voor 1399 euro.

Hoewel de P40 en P40 Pro qua ontwerp en belangrijkste specificaties veel op elkaar lijken, zijn er ook grote verschillen. Logisch, want het prijsverschil tussen de smartphones is tweehonderd euro. Hoe uit zich dat in de praktijk?

1. Compacter ontwerp

Smartphones worden steeds groter, waarbij Plus- of Pro-modellen doorgaans groter en zwaarder zijn dan een reguliere versie. Dit was vorig jaar zo bij de P30 en P30 Pro, en geldt ook voor de nieuwe P40 en P40 Pro.

De P40 meet 148,9 bij 71,1 bij 8,5 millimeter (hoogte x breedte x diepte) en weegt 175 gram. Het is niet de kleinste of lichtste smartphone van dit moment, maar hij is aanzienlijk compacter dan de P40 Pro. Die is namelijk 158,2 bij 72,6 bij 8,95 millimeter groot en weegt 209 gram.

Het verschil is vooral te wijten aan het compacte display en de kleinere accu van de P40, waar we zo meteen dieper op ingaan. Wie een handzame smartphone zoekt, zal de P40 verkiezen boven zijn Pro-variant.

Houd er wel rekening mee dat de P40 een IP53-certificering heeft en daarom bestand is tegen een regenbui en wat stof. Het toestel kan echter stukgaan door veel zand of een duik in het zwembad. De P40 Pro is IP68-gecertificeerd, wat inhoudt dat hij water- en stofdicht is.

2. Kleiner, 60Hz-scherm

Het scherm van de P40 meet 6,1 inch en dat is flink kleiner dan het 6,58 inch-scherm van de P40 Pro. Door het kleinere formaat is het display beter met één hand te bedienen en past de telefoon makkelijker in je broekzak.

Huawei voorziet beide smartphones van een oled-scherm met full-hd-resolutie, maar hanteert een afwijkende ververssnelheid. Waar de P40 Pro een 90Hz-display heeft, is de P40 voorzien van een traditioneel 60Hz-scherm. Dit betekent dat het scherm van de P40 zich zestig keer per seconde ververst, tegenover negentig keer op de Pro-versie.

Een hogere ververssnelheid levert vloeiender beeld op en dat merk je vooral bij het scrollen en het spelen van geoptimaliseerde games. Animaties van Android zien er op een 90Hz-scherm ook soepeler uit, waardoor de smartphone sneller overkomt. Omdat de hogere ververssnelheid iets meer stroom verbruikt, kun je in de instellingen van de P40 Pro wisselen tussen 90Hz en 60Hz.

3. Kleinere accu met minder features

Een kleiner scherm verbruikt minder stroom dan een groter (90Hz)-scherm. Om die reden heeft de P40 een 3800 mAh-accu en zit er een 4200 mAh-accu in de P40 Pro. We verwachten dat de accuduur van de toestellen bijna identiek is.

Het opladen kent wel verschillen. De P40 laadt via een usb-c-stekker op met een vermogen van 22,5 Watt, terwijl de P40 Pro met een 40 Watt-adapter komt. Om die reden laadt de Pro-variant aanzienlijk sneller op. De opladers zijn overigens identiek aan die van de P30 en P30 Pro van vorig jaar.

Een ander verschil is dat de P40 Pro draadloos kan opladen en de P40 niet. Dat is een directe bezuiniging, want de P40 is dankzij zijn glazen achterkant wel geschikt om draadloos te laden.

De P40 Pro kan zijn stroom overigens ook draadloos afstaan aan andere apparaten die draadloos opladen ondersteunen, bijvoorbeeld de AirPods Pro of een elektrische tandenborstel. Deze feature kennen we van de P30 Pro en Mate 30 Pro, maar ook van de Samsung Galaxy S20.

4. Camera’s Huawei P40 verschillen van P40 Pro

Huawei leverde met de P30 Pro één van de beste smartphonecamera’s van 2019 af, en wil die trend voortzetten met de P40 Pro. De goedkopere P40 heeft – niet verrassend – minder camera’s achterop en die missen enkele features van de Pro-versie.

Op de P40 zitten een primaire 50 megapixel-camera, 16 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-telelens om 3x optisch te zoomen. De primaire camera is identiek aan die van de P40 Pro, maar mist optische beeldstabilisatie en zal dus sneller wat bewogen plaatjes maken.

De groothoeklens heeft minder megapixels en is technisch minder geavanceerd, en dit geldt ook voor de zoomcamera. Met de P40 kan je het beeld volgens Huawei drie keer dichterbij halen zonder kwaliteitsverlies, tegenover vijf keer op de P40 Pro. De Pro-versie kan daarnaast hybride tot 10x zoomen, wat alsnog scherpe plaatjes oplevert.

5. Hardware

Naast het scherm, accu en camera doet de P40 ook concessies op andere specificaties. Zo is het opslaggeheugen met 128GB groot, maar minder dan de 256GB in de P40 Pro. Een infraroodsensor om apparaten als je televisie te bedienen is aanwezig op de Pro-versie, maar niet op de reguliere P40.

Hetzelfde geldt voor de camera’s in het display. De P40 mist de infraroodcamera en dieptecamera van de Pro, en ondersteunt dus geen geavanceerde gezichtsbeveiliging en selfies met een scherptediepte-effect.

Meer over de Huawei P40 (Pro)

Wil je meer weten over de Huawei P40 en P40 Pro? Lees dan ons Huawei P40 (Pro)-aankondigingsartikel met alle specificaties en andere relevante informatie, of check alvast onze Huawei P40 Pro preview.

Houd er trouwens rekening mee dat de P40-serie geen Google-certificering draagt, waardoor de smartphones zonder de Play Store en apps als Gmail en YouTube komen. Die Google-apps installeren op een Huawei-telefoon is niet de bedoeling, waarschuwde Google onlangs. In zijn opiniestuk legt Erwin uit waarom je liever geen Huawei-toestel zonder Google-software koopt.