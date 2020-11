Volgens een Koreaanse bron verschijnt de Huawei P50 volgend jaar. Ook zijn de eerste vermeende specificaties bekend geworden. Het toestel krijgt vermoedelijk de snelle Kirin 9000-chip aan boord en dat is opmerkelijk.

Gerucht: Huawei P50 verschijnt in 2021

Wanneer precies is nog de vraag, maar de fabrikant zou de Huawei P50 in de eerste helft van 2021 willen presenteren. Dat schrijft het Koreaanse The Elec, dat zegt te beschikken over een betrouwbare bron. De Huawei P40-serie werd eind maart van dit jaar gepresenteerd en bestond uit drie toestellen.

Volgens de bron krijgt het P50-toestel een oled-scherm. De productie daarvan wordt vermoedelijk uitgevoerd door Samsung en LG. Dat zijn beide fabrikanten van telefoondisplays en die schermen worden niet alleen gebruikt in hun eigen smartphones. Verdere details over bijvoorbeeld de grootte, resolutie en ververssnelheid ervan zijn nog onbekend.

Komt met eigen Kirin 9000-chip

Opmerkelijk is dat The Elec ook schrijft dat de Huawei P50’s worden uitgerust met de Kirin 9000-chip. Die processor werd voor het eerst gebruikt in de Huawei Mate 40-serie die onlangs werd gepresenteerd. Volgens eerdere rapporten zouden er net aan genoeg van die chips gemaakt zijn om de Mate 40’s ermee uit te rusten. Daardoor zouden die toestellen ook direct de laatste zijn met deze processor aan boord.

Nu wordt dat dus tegengesproken, de voorraad is mogelijk toch groot genoeg. Fijn voor de Chinese producent, wat in zwaar weer verkeert door een handelsverbod. Hoe die chip presteert lees je trouwens in onze Huawei Mate 40 Pro review. Die processor wordt gebakken op een 5 nanometer-proces. Dat zorgt niet alleen voor meer ruwe processorkracht, maar zorgt ook voor betere accuprestaties. Al met al heb je dus niks te klagen over de prestaties van die chip.

Android of HarmonyOS?

Of het toestel met Android op de markt komt of met het eigen HarmonyOS is nog de vraag. Huawei mag namelijk ook geen gebruik meer maken van Google-apps en -diensten, waardoor huidige toestellen al worden uitgeleverd met de eigen Huawei-services. Daarom werkt de fabrikant ook op dat gebied aan een alternatief eigen besturingssysteem. Het eerste toestel met die software moet uitkomen in 2021, zo liet Huawei al eerder weten.

