Gerucht: Huawei P50 en P50 Pro op 29 juli, P50 Pro Plus verder uitgesteld

De Huawei P50-serie bestaat naar verluidt uit drie toestellen. Twee daarvan gaan we volgens geruchten zien op 29 juli, terwijl het P50 Pro Plus-model verder vertraagd is.

Huawei P50: 29 juli presentatie, P50 Pro Plus volgt later

Het is wachten op een officiële uitnodiging voor een evenement van Huawei. We kijken namelijk al even uit naar de onthulling van de Huawei P50 en P50 Pro. Volgens informatie op Weibo gaan we beide toestellen eindelijk zien op 29 juli. De directe voorgangers werden al in maart 2020 gepresenteerd, ruim een jaar geleden dus.

Een andere bron via het platform noemt dat van beide toestellen eerst een 4G-model wordt gepresenteerd. Later moeten ook 5G-varianten op de markt komen. Verder wordt er nog een Huawei P50 Pro Plus-model verwacht, maar meerdere bronnen melden dat die verder uitgesteld is. Wanneer dat toestel dan wel op de markt moet komen is niet bekend.

Huawei P50 dummies

Volle focus op Huawei P50

Huawei zou zich volledig willen richten op de P50-toestellen en daarom zelfs de Mate 50-serie hebben geschrapt. Over de toestellen zelf heeft de fabrikant weinig gedeeld. Begin juni is er wel een korte videoteaser uitgebracht, waarin vooral de aandacht werd gelegd op de grote cameramodules.

Op de achterzijde van de reguliere P50 zijn twee grote cirkels te zien, die beide twee camera’s bevatten. Er is weer gekozen voor een samenwerking met de bekende camerafabrikant Leica, iets wat beide partijen jaren geleden zijn gestart. Over de exacte cameradetails is nog weinig bekend.

In de teaser spotten we wel het zoombereik van 18 tot 125 millimeter. Dat betekent dat het toestel zeer waarschijnlijk een periscopische lens krijgt met vijf keer optische zoom. Daarmee maak je foto’s zonder kwaliteitsverlies, terwijl je objecten dus flink dichterbij haalt. Een soortgelijke zoomlens is ook aanwezig bij de Huawei P40 Pro.

