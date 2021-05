Huawei staat naar verwachting op het punt om de nieuwe P50-serie aan te kondigen. Onlangs verschenen er foto’s van een Huawei P50-dummy online, die een opvallend camerasysteem op de achterzijde van het toestel tonen.

Nieuwe Huawei P50 krijgt vier camera’s op de achterkant

Slashleaks deelde onlangs foto’s van een aantal dummy-eenheden van de nog onaangekondigde Huawei P50. De foto’s tonen hetzelfde ontwerp als de Huawei P50-renders die in maart uitlekten. Waar het camerasysteem in de renders nog compleet zwart was, zijn de sensoren in de dummy’s goed zichtbaar.

Aan de achterzijde van het de Huawei P50 vinden we twee grote cirkels. Op basis van de eerdere renders dachten we dat dit twee aparte lenzen waren. Nu blijkt dat de cirkels per stuk twee camera’s huizen. De eerdere geruchten over een 1 inch-Sony IMX800-sensor blijken dus niet waar te zijn. Het grotere oppervlak van deze sensor zou moeten zorgen voor betere foto’s bij weinig licht en een kleinere scherptediepte.

De exacte specificaties van het cameraysteem zijn onbekend, maar we verwachten naast de hoofdcamera een ultragroothoek- en een telelens te zien. De vierde lens zou een macrolens of een dieptesensor kunnen zijn.

P50-serie krijgt HarmonyOS in plaats van Android

Huawei werkt al lange tijd aan HarmonyOS; een eigen besturingssysteem dat Android moet vervangen. De smartphonefabrikant heeft al jaren geen toegang tot Google-services, omdat er aanwijzingen zijn dat het bedrijf zich bezighoudt met Chinese spionage. Onlangs werd bijvoorbeeld bekend dat Huawei in het verleden gesprekken van KPN-klanten kon afluisteren, waaronder die van de premier.

De dummy-afbeeldingen van de Huawei P50 bevestigen de aanwezigheid van HarmonyOS. Onderaan het beeldscherm is een sticker met de tekst ‘Powerd by HarmonyOS’ te zien. De aanhoudende afwezigheid van Android en Google apps zorgt al jaren voor zwakke verkopen. Waar Huawei voorheen in de top 3 best verkopende smartphonefabrikanten stond, is het bedrijf inmiddels uit de top 10 verdwenen.

De nieuwe P50-serie wordt naar verwachting in de komende maanden aangekondigd.

