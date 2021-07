Huawei presenteert P50 en P50 Pro: dit moet je weten over de telefoons

Huawei heeft eindelijk zijn nieuwste smartphones gepresenteerd: de P50 en P50 Pro. De toestellen draaien vooral om de camera’s en beschikken over HarmonyOS, het eigen besturingssysteem van Huawei.

Huawei P50 en P50 Pro officieel: dit zijn de smartphones

Door alle geruchten wisten we al het één en ander over de Huawei P50 en P50 Pro én dat ze deze week gepresenteerd zouden worden. Waar het bedrijf de voorgaande jaren flink uitpakte met grote evenementen en aankondigingen, zijn de P50-telefoons nu stilletjes onthuld in China. Net als de P40 (Pro) en P30 (Pro) richten de nieuwe toestellen zich met name op de camera’s.

Huawei werkt opnieuw met camerafabrikant Leica samen voor de P50 (Pro). Beide smartphones hebben een hoofdcamera van 50 megapixel met optische beeldstabilisatie. Op de P50 Pro zit ook een 40 megapixel-zwartwitcamera, 13 megapixel-groothoeklens en laser autofocus. De 64 megapixel-telelens kan heel ver inzoomen zonder kwaliteitsverlies en heeft ook optische beeldstabilisatie, zodat beelden scherp blijven als je handen wat trillen.

De reguliere P50 heeft ook een zoomlens, maar wel een minder goede van 12 megapixel. Tot slot kan de smartphone groothoekfoto’s maken met de 13 megapixel-lens. Op beide toestellen zit een 13 megapixel-selfiecamera. Op accugebied verschillen de telefoons een beetje: de batterij is bij de P50 Pro 4360 mAh groot, bij de P50 is dit 4100 mAh. Wel laden ze allebei erg snel op (met maximaal 66 Watt), ook draadloos (50 Watt).

Onder de motorkap van de Huawei P50 en P50 Pro zit een Kirin 9000-processor, al zijn er ook versies van de toestellen met een Snapdragon 888-processor. Gek genoeg ondersteunen de Chinese smartphones alleen 4G en onderbreekt 5G. Veel Android-telefoons die nu verschijnen, kunnen wél met het nieuwe mobiele netwerk overweg.

HarmonyOS: geen Google-apps en -diensten

Belangrijk om te weten is dat de Huawei P50 en P50 Pro niet op Android draaien, maar op het HarmonyOS-besturingssysteem van de fabrikant zelf. De software lijkt in veel opzichten wel op Android. De P40-telefoons van vorig jaar draaiden nog op een open source-versie van Android, zonder Google-apps en -diensten. Daar stapt Huawei nu dus vanaf.

Door het handelsverbod van de Verenigde Staten mag Huawei niet meer de volledige versie van Android gebruiken. Daardoor ontbreken alle Google-apps, zoals Gmail, Google Maps, YouTube en Google Keep. Ook de Play Store is afwezig, waardoor gebruikers op een andere manier apps moeten downloaden, installeren en updaten.

Volgens The Verge verschijnt de Huawei P50 Pro op 12 augustus in China. De reguliere P50 ligt een maand later in de winkels. De smartphones hebben adviesprijzen van omgerekend 780 en 585 euro. Het is onduidelijk of de nieuwe telefoons ook in Europa worden uitgebracht. Zodra hier meer over bekend is, lees je het natuurlijk op Android Planet.

