Huawei P50 Pocket officieel: kleine high-end klaptelefoon

De afgelopen tijd verscheen allerlei informatie over een klein klaptoestel met vouwbaar scherm van Huawei. Nu is de ‘Huawei P50 Pocket’ daadwerkelijk officieel gepresenteerd voor de Chinese markt.

Huawei P50 Pocket officieel:

De Huawei P50 Pocket lijkt qua vormfactor totaal niet op de eerder uitgebrachte Huawei Mate X of Mate Xs. Het gaat namelijk om een klaptelefoon, die veel doet denken aan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Z Flip 3.

Het scherm aan de binnenzijde heeft uitgeklapt een grootte van 6,9 inch en resolutie van 2790 bij 1188 pixels. Er is gekozen voor een oled-scherm, waardoor kleuren er vanaf spatten. Een tweede display is te vinden aan de buitenkant. Dat is rond, 1,04 inch groot en heeft een resolutie van 340 bij 340 pixels. Op dat schermpje kun je onder andere informatie zien zoals het weerbericht en tijd, maar ook knoppen gebruiken voor de bediening van verschillende Huawei-apps.

In de andere ronde module aan de buitenkant zijn meerdere camera’s verwerkt. Zo is er een primaire sensor van 40 megapixel aan boord. Ook is een groothoeklens aanwezig van 32 megapixel. Daarmee schiet je plaatjes in een veel wijdere hoek.

De derde camera wordt gebruikt voor beeldverwerking. Daarmee wordt namelijk licht buiten het zichtbare spectrum opgevangen, iets wat de fabrikant ‘XD Fusion Pro’ noemt. Selfies kun je ook maken met de camera aan de binnenzijde van maximaal 10,7 megapixel.

High-end processor niet uit eigen stal

Opvallend is dat de gebruikte processor niet van Huawei zelf is, zoals de afgelopen tijd veelal het geval was bij hun smartphones. De P50 Pocket draait namelijk op de Snapdragon 888 van Qualcomm. Er komen varianten op de markt met 8GB RAM en 256GB interne opslag en 12GB RAM en 512GB geheugen. Uitbreiden van de opslag is mogelijk via een micro-sd-geheugenkaartje.

De batterij is 4000 mAh groot en opladen kan met maximaal 40 Watt. De software op het toestel is HarmonyOS 2, het door Huawei zelf ontwikkelde besturingssysteem. Dat systeem is gemaakt omdat het bedrijf geen volledige versie meer mag gebruiken van Android. Door een handelsverbod – dat inmiddels al enkele jaren geldig is – mag het bedrijf geen zaken doen met Amerikaanse bedrijven, waaronder Google.

Vooralsnog alleen release in China

We zien dan ook dat nieuwe smartphones van het bedrijf niet worden uitgebracht in Europa. De Huawei P50 Pocket verschijnt vooralsnog ook alleen op de Chinese markt. Het instapmodel kost omgerekend zo’n 1250 euro, terwijl het topmodel 1525 euro moet opbrengen.

