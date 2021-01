Een onbekend Twitter-account stelt dat de aankomende Huawei P50 Pro in twee versies op de markt wordt gebracht. Hierdoor heb je straks de keuze uit een versie met Android of het HarmonyOS-besturingssysteem van Huawei.

Huawei P50 Pro besturingssysteem: zelf kiezen

De geruchten zijn verspreid door het onbekende Twitter-account hereYashRay, waardoor we het nieuws met een flinke korrel zout nemen. Wel lijkt het een logische keuze voor het bedrijf, dat geen volledige versie van Android meer mag gebruiken door het handelsverbod.

Ook kun je, volgens dit gerucht, kiezen voor een P50 Pro-versie voorzien van HarmonyOS. Dat is een eigen besturingssysteem van Huawei dat niet alleen op smartphones gebruikt moet worden. De fabrikant is voornemens deze software ook toe te passen bij laptops, tablets of bijvoorbeeld wearables.

Vermeende Huawei P50 Pro-render

Toestellen die nu nog worden uitgebracht door Huawei draaien op een uitgeklede versie van Android. Integratie met apps en services van Google is dan ook niet aanwezig. In de praktijk betekent dit dat je niet aan de slag kunt met bijvoorbeeld de Play Store, Google Maps of YouTube.

Vermeende specificaties Huawei P50 (Pro)

Het P50 Pro-model wordt uitgerust met de eigen Kirin 9000-chip en 6/8GB RAM, samen met 128/256GB interne opslag. Volgens onlangs verschenen renders heeft het toestel een ovale cameramodule op de achterkant met daarin vijf sensoren. Specificaties daarvan zijn nog niet genoemd. Wel verwachten we een primaire camera met een hoge resolutie en onder andere een groothoeklens en telelens. Het scherm wordt 6,8 inch groot en krijgt sterk afgeronde schermranden. Tot slot is de selfiecamera geplaatst in een klein gaatje in het display.

Vermeende Huawei P50-render

Over de normale P50 wordt genoemd dat ‘ie een scherm krijgt van 6,1 of 6,2 inch, waarbij de afronding een stuk minder sterk is. Het gaat ook om een amoled-paneel, waardoor de kleuren van het display af knallen. Tot slot komt Huawei waarschijnlijk op de proppen met een P50 Pro Plus, voorzien van de beste hardware en het grootste scherm. Verdere details daarvan zijn echter nog niet genoemd.

Presentatie nog onbekend

De Huawei P40-serie werd in maart 2020 gepresteerd. Of die maand ook dit jaar weer gekozen is voor de presentatie van de toestellen in de P50-lijn is nog de vraag. Daarnaast is het onbekend of de producent komt met een Lite-model.

