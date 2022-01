Huawei P50 Pro, P50 Pocket en GT Watch Runner komen naar Nederland

Huawei brengt binnenkort een tweetal eerder aangekondigde smartphones en nieuwe smartwatch naar Nederland. In dit artikel lichten we ze kort toe.

Nieuwe Huawei-tech op komst

Huawei brengt binnenkort eindelijk weer een aantal smartphones en één smartwatch uit in Nederland. Recente Huawei-smartphones hebben geen toegang tot Google-diensten, zoals de Play Store. Hierdoor is de fabrikant al lang niet meer mainstream. Het gebrek aan Google-diensten betekent echter niet dat Huawei geen goede smartphones en smartwatches maakt; integendeel zelfs.

Toestellen van Huawei hebben vaak uitstekende camera’s, goede specificaties en een strak ontwerp. De smartwatches van de fabrikant staan bekend om de vele features en een lange accuduur. Ben je benieuwd naar nieuwe Huawei-tech die binnenkort naar Nederland komt? Lees dan verder!

Huawei P50 Pro is krachtig topmodel

Het eerste toestel dat binnenkort in de Nederlandse winkels ligt, is de Huawei P50 Pro. De smartphone heeft een opvallend ontwerp, dankzij de grote cirkels op de achterkant. In deze cirkels zijn in totaal vier camera’s verwerkt. Deze zijn in samenwerking met camera-fabrikant Leica tot stand gekomen. Naast een 50 megapixel-hoofdlens heeft de P50 Pro een periscooplens, groothoeklens en een monochroomsensor.

Naast een stel indrukwekkende camera’s heeft de P50 Pro heeft een groot 6,6 inch-scherm met een ververssnelheid van 120Hz. Dit scherm valt op door de flinterdunne bezels en gebogen schermranden. De smartphone draait op Huawei’s eigen Kirin 9000-chip en heeft opvallend genoeg geen 5G-ondersteuning. Dat is jammer, aangezien praktisch alle andere smartphones dit inmiddels wél hebben.

Vouwbare P50 Pocket gaat strijd aan met Samsung Galaxy Z Flip 3

De Huawei P50 Pocket lijkt qua specificaties behoorlijk op de P50 Pro. Er zijn echter een aantal verschillen. Het belangrijkste verschil is natuurlijk het ontwerp; de P50 Pocket is namelijk een vouwtelefoon. De smartphone lijkt qua vormfactor op de Samsung Galaxy Z Flip 3 en is een zogenaamde clamshell-smartphone.

Ook in gesloten toestand kun je de P50 Pocket bedienen, door middel van een cirkelvormige schermpje aan de buitenzijde. Hier toont het toestel de tijd, maar ook een muziekspeler, berichten en andere notificaties.

Huawei focust zich op sportievelingen met de GT Watch Runner

Naast de twee smartphones brengt Huawei ook een nieuwe smartwatch naar Nederland: de GT Watch Runner. Huawei richt de smartwatch – zoals de naam al doet vermoeden – op sportfanaten en dan met name fanatieke hardlopers. Zo heeft het horloge een AI Runner Coach, die hardloopschema’s, snelheid en afstanden op elkaar afstemt.

Huawei GT Watch Runner

Naast de uitgebreide hoeveelheid aan sportfuncties heeft de GT Watch Runner een accuduur van één tot twee weken. Het horloge werkt met allerlei verschillende smartphones. Je hoeft dus niet per se een Huawei-toestel te hebben om de GT Watch te kunnen gebruiken.

Ook de Huawei Watch GT 3 werd aangehaald, een smartwatch die stiekem al enkele dagen te koop was in Nederland. Dat horloge komt op de markt in twee formaten en met verschillende afwerkingen. Het kleinste model met een horlogekast van 42 millimeter kost 229,29 euro. De grootste versie van stainless steel moet 329,99 euro opbrengen.

Verkoopdata en prijzen

Wanneer de nieuwe smartphones op de markt komen, is helaas nog niet bekend. De instapvariant van de P50 Pro met 8GB RAM en 256GB interne opslag gaat 1199 euro kosten. Huawei vraagt een vanafprijs van 1299 euro voor de P50 Pocket. De Premium Edition van die opvouwbare smartphone moet 1599 euro opbrengen.

Ben jij van plan om een P50 Pro of een P50 Pocket aan te schaffen? Houd er dan dus wel rekening mee het downloaden van apps zoals WhatsApp met een omweg moet. Er is namelijk geen Google Play Store aanwezig.

De Watch GT Runner heeft trouwens een adviesprijs van 299,99 euro en is te koop in het grijs en zwart. Koop je dit slimme sporthorloge tussen 26 januari en 28 februari, dan ontvang je gratis de draadloze FreeBuds 4i-oordopjes met een waarde van 79 euro.

