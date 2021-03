‘Afbeeldingen tonen Huawei P50 Pro met bijzondere camera’s’

Gelekte renders van de nog onaangekondigde Huawei P50 Pro laten zien dat de smartphone een heel opvallend ontwerp heeft. Vooral de enorm grote camera’s springen in het oog.

Lees verder na de advertentie.

Bekijk de Huawei P50 Pro renders

De afbeeldingen zijn door de betrouwbare smartphone-insider Steve Hemmerstoffer (OnLeaks) gedeeld op Voice. Op de renders is een opvallend design te zien, vooral als we naar de achterkant kijken. Dan zien we een enorm camera-eiland met – zo lijkt het – twee hele grote camera’s. Hemmerstoffer schrijft dat het kan zijn dat in deze grote cirkels meerdere camerasensoren zijn verstopt, maar dit niet zeker weet.





Klik op de afbeeldingen om ze te vergroten.

Daarnaast is het nog onduidelijk over welke camera’s de Huawei P50 Pro precies beschikt. De P40 Pro van vorig jaar had drie camera’s achterop: een hoofdcamera, groothoeklens en periscopische zoomlens. Met laatstgenoemde kon de telefoon tot 5x optisch inzoomen, oftewel inzoomen zonder kwaliteitsverlies. De Galaxy S21 Ultra heeft bijvoorbeeld ook zo’n periscopische lens, maar kan zelfs tot 10x optisch zoomen.

Ook de voorkant van de Huawei P50 Pro valt op. Het scherm, dat 6,6 inch groot zou zijn en licht gebogen randen heeft, beschikt over hele dunne randen. Ook de bezel aan de onderkant, die bij smartphones vaak iets dikker is dan de rest, is erg smal. Hierdoor beslaat het display bijna de volledige voorkant, al zien we bovenin nog wel een klein gat voor de selfiecamera. Onder het scherm zou een vingerafdrukscanner zitten.

Meer over het Huawei-vlaggenschip

Volgens OnLeaks heeft de P50 Pro ook een glazen behuizing, stereospeakers en een infraroodsensor. Over de specificaties is verder nog weinig bekend. We weten daarom niet over welke processor het Huawei-toestel beschikt en hoe groot de accu precies is. Daarnaast is onduidelijk wanneer de P50 Pro wordt aangekondigd en wat ‘ie gaat kosten.

Wel lijkt vast te staan dat de smartphone – net als de P40 Pro – zonder Google-apps en -diensten wordt geleverd. Dit heeft te maken met het handelsverbod van Huawei, waardoor het bedrijf apps als Gmail, Google Maps, YouTube en Chrome niet mag gebruiken op zijn smartphones. Mogelijk kiest Huawei ervoor om de P50 Pro te leveren met HarmonyOS, een nieuw besturingssysteem dat het bedrijf zelf heeft gemaakt.

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de Huawei P50 Pro? Houd dan de website en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Daarnaast kun je de gratis Android Planet-app downloaden.

Het laatste nieuws over Huawei: