De bekende lekker OnLeaks heeft renders van de nog onaangekondigde Huawei P50 gepubliceerd. De smartphone valt vooral op door de grote cameramodule op de achterzijde. Naar verwachting wordt de Huawei P50 samen met de P50 Pro later dit jaar gepresenteerd.

‘Huawei P50-renders tonen grote camera’s’

Eerder deze week deelde OnLeaks al renders van de Huawei P50 Pro, die net als de standaard P50 beschikt over twee enorme cameralenzen op de achterzijde. Over de exacte specificaties van de camera’s is nog weinig bekend.

Wel worden beide smartphones volgens eerdere geruchten uitgerust met de vooralsnog onaangekondigde Sony IMX800-sensor. Dit is naar verwachting de eerste 1 inch-sensor voor smartphones. Het grotere oppervlak van de sensor zou moeten zorgen voor betere foto’s bij weinig licht en een kleinere scherptediepte.

Volgens OnLeaks krijgt de Huawei P50 een 6,3 inch-scherm, dat helemaal vlak is. Er is dus geen sprake van licht gebogen randen, zoals bij de P50 Pro. Bovenaan het scherm bevindt zich een klein gecentreerd gat voor de selfiecamera.

Het toestel krijgt een metalen frame en een glazen achterkant. Ook zullen er stereospeakers en een vingerafdrukscanner onder het scherm aanwezig zijn. Over welke processor de smartphone beschikt, is nog niets bekend.

Harmony OS als vervanger voor Android

Huawei wordt al langere tijd verdacht van spionagepraktijken. Daarom legden de Verenigde Staten het bedrijf strenge sancties op, die het onmogelijk maakten om nog gebruik te maken van Google-diensten, zoals de Play Store. Ook apps als Gmail, YouTube en Google Maps mag Huawei niet op zijn smartphones gebruiken. De fabrikant werkt dan ook hard aan een Android-alternatief, dat onder de naam ‘Harmony OS’ door het leven gaat.

Naar verwachting wordt de P50-serie de eerste serie smartphones van Huawei die direct vanuit de doos op het nieuwe besturingssysteem draait.

