Gerucht: dit zijn alle Huawei P50-specificaties op een rij

We hoeven nog maar even te wachten, want de Huawei P50-serie wordt verwacht op 29 juli. Nu wat eerdere teasers en lekken zijn nu ook veel Huawei P50 specificaties verschenen. Ook specs van de P50 Pro en P50 Pro Plus zijn opgedoken.

Huawei P50 specificaties: drie modellen op komst

Huawei verkeert in zwaar weer op het gebied van smartphones, maar presenteert volgende week nog wel de Huawei P50-serie. Dat is voor de Chinese markt, maar het bedrijf zou toch plannen hebben om de toestellen wereldwijd uit te brengen. Vooralsnog is dat allemaal afwachten, maar nu zijn er wel allerlei Huawei P50-specificaties gelekt.

Huawei P50 specs: kleinste van het trio

Laten we beginnen met de normale Huawei P50. Huawei kiest voor een plat scherm van 6,3 inch, met een gaatje voor de frontcamera. Het display ververst maximaal 90 keer per seconde en dat zorgt weer voor een soepele ervaring.

Er komen versies op de markt met 4G- of 5G-ondersteuning. De eerste wordt aangedreven door de 4G-variant van de Snapdragon 888-processor. Voor het 5G-model kiest Huawei voor de eigen Kirin 9000E-chip. De batterij is 4200 mAh groot en opladen gaat bekabeld met maximaal 66 Watt.

Tot slot schrijft GizmoChina dat het toestel 8,3 millimeter dik is, 186 gram weegt en ook een camera aan boord krijgt waarmee je drie keer optische zoom kunt gebruiken.

Huawei P50 Pro: luxer en duurder

Op het gebied van de camera zien we wel wat verschillen bij de Huawei P50 Pro. Dit toestel krijgt namelijk een periscopische zoomlens, waarmee tot maximaal vijf keer optisch gezoomd kan worden. Het gaat daarbij om een ‘freeform’-lens, waardoor groothoekfoto’s niet vervormen in de hoeken. Opladen van de 4300 mAh-accu kan ook met 66 Watt via een usb-kabel, maar ook draadloos. Dat gaat met maximaal 50 Watt via een speciale lader.

Het scherm heeft gebogen schermranden en is 6,7 inch groot. Het gaat om een oled-display, waardoor kleuren en contrast prima in orde zijn. Tevens is er een enkele selfiecamera aanwezig. De ververssnelheid ligt met 120Hz ook een stukje hoger dan het paneel van de normale P50. Tot slot is de P50 Pro ook 8,6 millimeter dik en gebruikt de fabrikant dezelfde processoren voor de 4G- en 5G-variant van de smartphone.

Huawei P50 Pro Plus: het beste van het beste

Op zoek naar het beste wat Huawei op dit moment te bieden heeft, dan is de P50 Pro Plus misschien de juiste keuze. Van dat toestel verwachten we alleen een 5G-versie, aangedreven door de eigen Kirin 9000 5G-chipset. Opladen van de accu (4300 mAh) gaat razendsnel via een kabel, namelijk met 100 Watt. Het toestel draadloos voorzien van stroom gaat met maximaal 50 Watt.

Het scherm is ook 6,7 inch met afgeronde schermranden, maar bevat wel een dubbele frontcamera. Verversen doet het display maximaal 120 keer per seconde en in deze variant vind je ook de beste camera’s. Zo gebruik je tot maximaal 10 keer digitale zoom, is er ook ‘freeform’-technologie aanwezig en een vloeibare cameralens. Daardoor is die lens inzetbaar voor verschillende soorten fotografie, waaronder zoomen of juist het maken van close-ups.

Huawei P50 presentatie is op 29 juli

Als gezegd werd eerder al bekend dat Huawei de P50-serie presenteert op donderdag 29 juli. Het bedrijf zou de toestellen in eerste instantie alleen willen presenteren en uitbrengen voor de Chinese markt. Een topman van het bedrijf uit Finland liet deze week echter doorschemeren dat de smartphones wereldwijd worden uitgebracht.

