Huawei toont P50: toestel krijgt immense cameramodules

Huawei heeft een evenement gehouden om nieuwe producten te tonen en het HarmonyOS-besturingssysteem uit te lichten. Op datzelfde digitale event werd ook alvast een teaser gedeeld van de aankomende Huawei P50.

Lees verder na de advertentie.

Alle ogen gericht op Huawei P50

Huawei heeft inmiddels de Watch 3-serie en MatePad 11 Pro gepresenteerd. Op datzelfde evenement werd ook een teaser gedeeld van de aankomende P50-serie. We verwachten niet alleen de normale Huawei P50, maar ook een P50 Pro-model.

De P50 werd kort belicht op het event, maar details over onder andere de hardware werd niet gedeeld. Op een gepubliceerde afbeelding is een goudkleurig toestel te zien, dat erg dun lijkt. Dat beeld is misschien wat vertekent door de afgeronde randen van het toestel. Wat de aandacht trekt zijn de twee grote ronde cameramodules. Die bevatten in totaal vier camera’s en ook zien we een flitser. Volgens geruchten is onder andere de Sony IMX800-sensor aan bood, een sensor van maar liefst één inch groot.

Korte video en 5x periscopische zoom

Naast de afbeelding is er ook een korte video gepubliceerd. Daarin ligt de focus uiteraard ook op de camera’s en zien we ook de naam van Leica op de behuizing staan. Met die camerafabrikant werkt Huawei al jaren samen op cameragebied.

In de video is ook het zoombereik te zien van het toestel: 18 mm tot 125 mm. Dat suggereert dat het toestel een periscopische zoomlens krijgt die objecten tot vijf keer dichterbij kan halen. Daardoor blijven kiekjes die je maakt scherp en zo’n type zoomlens is ook aan boord bij de huidige Huawei P40 Pro.

Geen Android, maar HarmonyOS

Waar met geen woord over werd gesproken, is de software van de aankomende toestellen. Ze zullen echter draaien op het nieuwe HarmonyOS en niet meer op Android. Dat mag niet meer vanwege een lopend handelsconflict, waardoor de fabrikant moet uitwijken naar alternatieven.

HarmonyOS moet niet alleen op nieuwe smartphones van de fabrikant te gebruiken zijn. Zo zijn de Watch 3 en nieuwe MatePad ermee uitgerust, maar moet het later ook uitrollen naar andere apparaten. Zo wil Huawei een heel ecosysteem van producten creëren dat naadloos met elkaar samenwerkt.

Waar Huawei zegt dat het een volledig nieuw besturingssysteem is, gaat het echter om een zogenaamde fork, oftewel een aangepaste Android-versie. HarmonyOS is namelijk gebaseerd op Android 10, wat hier en daar is aangepast. Zo is het uiterlijk hier en daar wat anders en zijn er nieuwe functies toegevoegd. De basis is en blijft echter gewoon Android en HarmonyOS is dus niet volledig nieuw, zoals de fabrikant zelf zegt.

Aankondiging nog onbekend

Wanneer Huawei de P50 (Pro) wil presenteren is nog even de vraag. Een lancering is al meerdere keren uitgesteld en een concrete nieuwe datum is nog niet genoemd. Als we daarover iets horen, lees je het uiteraard op Android Planet.

Benieuwd naar de nieuwe toestellen en ander Huawei-nieuws? Volg ons dan op Facebook en Instagram, download onze Android Planet-app of schrijf je even in voor onze gratis nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws!

Meer nieuws over Huawei: