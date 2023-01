‘Huawei werkt aan P60-serie: dit weten we nu al’

In dit artikel vind je alle Huawei P60-geruchten op een rij. De Chinese fabrikant zou in maart komen met het eerste grote evenement van 2023.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Huawei P60 geruchten op een rij

Huawei heeft het nog steeds zwaar op de smartphonemarkt. Het bedrijf mag geen zaken doen met Amerikaanse fabrikanten, zoals Google. Daardoor draaien telefoons van Huawei niet meer op de ‘volledige’ versie van Android, waardoor alle Google-apps -diensten ontbreken.

Dat weerhoudt het Chinese bedrijf er niet van om nieuwe smartphones te maken. In maart verwachten we de Huawei P60-serie, die waarschijnlijk uit twee toestellen bestaat. Er zijn nu verschillende foto’s van transparante hoesjes van die P60 verschenen, waardoor we meer weten over het uiterlijk en camera-eiland. Eerder zagen we renders van de verwachte telefoon, met een opvallende achterzijde.

Zo zijn er drie camera’s te vinden op de achterkant, waarvan er eentje is verwerkt in een rond ‘eiland’. Het zou onder andere gaan om een primaire camera van 64 megapixel. De specificaties van de andere twee camera’s zijn onbekend. Waarschijnlijk gaat het om een groothoeklens en zoomcamera. Aan de voorzijde is een dubbele frontcamera aanwezig, waarschijnlijk voor normale selfies foto’s in een grotere hoek.



Ook zien we uitsparingen voor de stereospeakers en een infraroodsensor. De Huawei P60 wordt aangedreven door een Snapdragon 8 Gen 1-chip, maar deze versie biedt geen ondersteuning voor 5G. Ook dat is een beperking van het handelsverbod van Huawei.

Onthulling in maart, Mate 60 in september

Volgens de bron verschijnt de Huawei P60 (Pro) in maart. De telefoon volgt de Huawei P50 op, die medio 2021 werd gepresenteerd. Pas in januari 2022 verscheen het Pro-model ook in Nederlandse winkels. We hebben ‘m getest, dus check de Huawei P50 Pro review voor meer informatie. Ook van de opvouwbare Huawei P50 Pocket hebben we een review gepubliceerd.

Volgens de bron vindt er in september opnieuw een evenement plaats, waar de Huawei Mate 60-serie wordt onthuld. De Mate 50 (Pro) is echter nooit (officieel) in Nederland uitgebracht. De Mate 40 Pro kwam hier nog wel op de markt met een adviesprijs van 1199 euro.

Geen enkel (Huawei-)nieuwtje missen? Houd de website in de gaten en download ook de Android Planet-app. Schrijf je daarnaast in voor de dagelijkse / wekelijkse nieuwsbrief, want zo blijf je altijd op de hoogte!

Meer Huawei-nieuws: