Huawei presenteert P60-smartphones, Ultimate-smartwatch en vouwbare Mate X3

Smartphonefabrikant Huawei heeft verschillende nieuwe producten gepresenteerd, namelijk twee smartphones, smartwatch een foldable. We zetten de ins en outs voor je op een rij, dus lees snel verder.

Lees verder na de advertentie.

Groots event: Huawei P60 officieel

Huawei heeft meerdere smartphones en een smartwatch aangekondigd. Het gaat onder andere om de Huawei P60 en P60 Pro. Het zijn de nieuwste vlaggenschepen van de fabrikant. Beide smartphones hebben een 6,67 inch-oled-scherm met een ververssnelheid van 120Hz. Ze worden aangestuurd door de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip, die we kennen van verschillende high-end toestellen van een generatie terug.

Daarnaast hebben de smartphones allebei een 48 megapixel-hoofdcamera achterop en een groothoeklens van 13 megapixel. De reguliere Huawei P60 heeft als derde camera een 12 megapixel-periscooplens om zonder kwaliteitsverlies in te zoomen. Bij het Pro-model is de derde lens een telelens van 48 megapixel.

Beide toestellen hebben tot 512GB aan opslagruimte en een batterij van 4815 mAh. De Huawei P60 laadt op met maximaal 66 Watt, terwijl de Pro-variant dit met 88 Watt doet. Draadloos laden doen beide telefoons met 50 Watt. 5G-ondersteuning ontbreekt en de smartphones zijn voorzien van Huawei’s eigen ontwikkelde besturingssysteem. Tot slot bieden ze ook ondersteuning voor satellietcommunicatie.

Huawei Watch Ultimate: de ultieme smartwatch?

Zoals de naam doet vermoeden gaat het hier niet zomaar om een smartwatch. Huawei zet vol namelijk in op kwaliteit en luxe met de Watch Ultimate. Zo is de behuizing gemaakt van een speciaal en erg sterk materiaal, genaamd zirkonium. Het scherm is voorzien van een laagje saffierglas, wat extra krasbestendig is. Onder andere dankzij deze materialen is de smartwatch tot 100 meter waterdicht.

Verder is het slimme horloge volgestopt met sensoren voor gezondheid en sport. Denk aan een gps-sensor, dieptemeter, zuurstofsaturatiemeter en meer. De batterij gaat tot 14 dagen mee bij normaal gebruik. Zet je de gps-module vaker aan, dan haal je er nog acht dagen uit. De smartwatch is in twee kleuren verkrijgbaar: zilver en zwart.

Huawei Mate X3: nieuwste model met vouwbaar scherm

De Mate X3 is Huawei’s nieuwe vouwtelefoon. Het toestel vouwt op dezelfde manier als de Samsung Galaxy Z Fold 4. Dat betekent dat je hem van een ‘reguliere’ dikke smartphone openvouwt naar een kleine tablet. Het vouwbare scherm van 7,85 inch heeft een 120Hz-ververssnelheid, waardoor animaties soepel ogen. Ook ondersteuning van de ltpo-techniek is aan boord. Daarbij past de ververssnelheid zich automatisch aan, wat beter is voor de accu.

Aan de buitenzijde is een scherm geplaatst van 6,4 inch met een full hd-resolutie. Het is één van de dunste foldables van dit moment met een gewicht van 239 gram en dikte van 5,3 millimeter als ‘ie uitgevouwen is. Daarbij bevat de X3 een IPX8-certificering, waardoor water geen problemen oplevert. Ook kun je ‘m bedienen met handschoenen aan. Dankzij het vernieuwde scharnier kun je ‘m gebruiken als mini-laptop of bijvoorbeeld half openklappen tijdens videogesprekken.

De batterij heeft een capaciteit van 4800 mAh, laadt met 66 Watt op en tot 50 Watt draadloos. De accu voorziet de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip (zonder 5G-connectiviteit) van stroom. Die processor is razendsnel en efficiënt. Ook is er tot 1 terabyte aan opslag aanwezig.

Die maak je met de 50 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-groothoekcamera of de 12 megapixel-periscooplens. Met die laatste zoom je vijf keer in zonder kwaliteitsverlies. Ook dit toestel is uitgerust met het eigen besturingssysteem van Huawei.

Prijzen en beschikbaarheid

Een woordvoerder van Huawei liet aan Android Planet weten nog niets te kunnen zeggen over de komst van de smartphones naar Nederland. Wel houdt het bedrijf een evenement in München op 9 mei, waarbij sowieso de P60-serie wordt gepresenteerd voor de Europese markt. Ook zijn prijzen in euro’s niet bekend. Omgerekend beginnen de P60 en P60 Pro bij zo’n 600 euro. De Mate X3 kost omgerekend 1750 euro.

De Huawei Watch Ultimate komt begin april wel naar Europa. Of Nederland daaronder valt is niet bekend. Omgerekend leg je 800 euro neer voor de elegante smartwatch.

