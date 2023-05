Huawei P60 Pro naar Nederland: dit krijg je (niet) voor de flinke prijs

Met de P60 Pro brengt Huawei een premium vlaggenschip naar Nederland. Hij heeft een indrukwekkende set camera’s, snelle chip en laadt razendsnel op. Toch loopt ‘ie op andere vlakken achter de feiten aan. Lees hier hoe het zit met de Huawei P60 Pro.

Huawei P60 Pro nu verkrijgbaar in Nederland

Huawei presenteerde in maart 2023 de P60 Pro. Deze smartphone valt onder de high-end vlaggenschepen en heeft indrukwekkende specificaties. Nu is de smartphone ook in Nederland beschikbaar. We vertellen je alles over de smartphone. Zo weet je precies wat je mag verwachten voor de stevige adviesprijs van 1199 euro.

De specificaties van de Huawei P60 Pro liegen er niet om. De smartphone heeft een ltpo-oled-scherm van 6,67 inch met een adaptieve ververssnelheid tot 120Hz. Klinkt technisch, maar betekent simpelweg dat het scherm enkel soepel aanvoelt wanneer het moet, bijvoorbeeld tijdens het scrollen. Is een pagina statisch, dan vermindert de ververssnelheid voor een betere batterijduur.

Die batterij is overigens 4815 mAh groot, wat prima, maar niet uitzonderlijk is. Wat wel opvalt is de draadloze laadsnelheid. Deze is namelijk maximaal 50 Watt, terwijl de gemiddelde smartphone dit met 15 Watt doet. Bedraad laadt de P60 Pro op met maximaal 88 Watt. Ook is er 8 of 12GB aan werkgeheugen aan boord en 256 of 512GB aan opslagruimte.

Achterop de smartphone vind je een uitgebreide set camera’s. Zo is er een hoofdcamera, telelens en groothoeklens. De eerste twee hebben een resolutie van 48 megapixel en de laatste 13 megapixel, net als de selfiecamera. Al met al een veelzijdige set waarmee je in veel situaties voorbereid bent.

Snel, maar geen 5G en Google-apps

De Huawei-smartphone is tot nu toe dus van alle gemakken voorzien. Ook de processor is razendsnel. Het is de Snapdragon 8 Plus Gen 1 die we eind vorig jaar in veel vlaggenschepen zagen. Toch is de chip niet helemaal hetzelfde, want op de Huawei ondersteunt hij geen 5G-internet. Dat is nog steeds het gevolg van de Amerikaanse sancties tegen Huawei.

Hoe zat dat ook alweer? Lees ons uitgebreide uitlegartikel.

Die limitaties zie je ook in de software. De Huawei P60 Pro draait op HarmonyOS met de EMUI 13.1-schil. Deze software heeft geen Google Play-diensten, wat betekent dat de geliefde Google-apps en Play Store ontbreken. In plaats daarvan biedt Huawei zijn eigen AppGallery aan. Daar vind je enkele bekende smartphone apps, maar lang niet zoveel als op andere Android-smartphones.

De Huawei P60 Pro heeft zoals gezegd een adviesprijs van 1199 euro. Daarvoor krijg je het 8/256GB-model. Voor de variant met 12GB RAM en 512GB aan opslagruimte betaal je maar liefst 1399 euro. Je hebt dan keuze tussen een zwarte uitvoering of een opvallende parelkleurige.

