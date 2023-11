‘Deze oude Huawei-smartphones krijgen update naar HarmonyOS’

Volgens een gerucht krijgen veel oudere Huawei-smartphones toch nog een update naar HarmonyOS, waaronder de bekende P30-serie. Lees hier wat de vermeende plannen zijn.

Gerucht: HarmonyOS komt naar deze apparaten

Een bekende lekker heeft via X (voorheen Twitter) een lijst gepubliceerd van apparaten die de HarmonyOS 4-update krijgen. Opvallend is dat het onder andere gaat om toestellen uit de Huawei P30-serie, van inmiddels ruim 4,5 jaar oud.

Ook gebruikers van de Mate 20-smartphones kunnen aan de slag met de nieuwe software en dat geldt ook voor Huawei Nova 5 Pro-bezitters.

Wanneer de nieuwe software precies wordt uitgerold is onduidelijk, maar het gaat gebeuren in 2024. Ook lezen we in hetzelfde bericht dat apparaten zes jaar updates ontvangen, maar verdere details worden niet genoemd. Ook verschillende smartwatches en oordopjes krijgen de update naar HarmonyOS 4.

HarmonyOS is ontwikkeld door Huawei als tegenhanger van Android. Het Chinese bedrijf mag immers geen gebruik meer maken van de volledige versie van Android. Het fijne daarvan is dat het werkt op verschillende apparaten, van wearables tot tablets en van smartphones tot smart home-apparatuur.

Huawei focust zich op smartwatches

In Europa richt Huawei zich al enkele jaren voornamelijk op smartwatches, waar Android Planet er recentelijk twee van heeft getest. We zijn aan de slag geweest met de gloednieuwe Watch GT 4-serie.

Een fijn voordeel van HarmonyOS is de lange accuduur, waardoor je zo’n horloge niet elke dag hoeft op te laden. Een nadeel is echter dat er weinig apps beschikbaar zijn. Hierdoor kun je diensten als WhatsApp, Spotify en Google Maps niet installeren.

