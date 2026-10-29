Vergeet vouwtelefoons: dit nieuwe merk pakt het helemaal anders aan

Een stap terug of een stap vooruit? Wie het project ‘Starlight’ bekijkt, ziet een brede, niet-vouwbare smartphone. De bijzondere schermverhouding doet denken aan telefoons van weleer. Dit is wat je moet weten!

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Comeback van brede smartphone?

Vroeger was alles beter. Nou, niet per se. Wel waren veel smartphones breder, met fikse bezels rond het scherm. Denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy Note uit 2011 en de LG Optimus Vu uit 2012, twee zogenaamde phablets. Toestellen met deze vormfactor – maar zonder de ouderwetse bezels – lijken langzaamaan weer populair te worden.

Zo zijn er recent nog telefoons verschenen met een vergelijkbare schermverhouding (16:9, 16:9,5 of 16:10). Denk aan de Huawei Pura X-serie, bestaande uit de Pura X, Pura X View en Pura X Max. Ook de in geruchten vaak genoemde Oppo Reno X zou een brede beeldverhouding hebben. Deze smartphone zou ergens in de eerste helft van volgend jaar uit kunnen komen.

Samsung Galaxy Note (links) en LG Optimus Vu (rechts)

Starlight: submerk voor prijsbewuste consument

Terug naar het heden. Momenteel is er veel te doen om project Starlight (‘Xingmang’ in het Chinees). Dit is de naam van een mogelijk nieuw submerk van Huawei. Het idee achter de lancering van een submerk zou zijn om prijsbewuste kopers te lokken met een toestel met een goede prijs-kwaliteitverhouding: relatief krachtige hardware voor een concurrerende prijs.

We denken dan gelijk dat het nieuwe merk de strijd aan moet gaan met twee gevestigde namen op het gebied van betaalbare telefoons: Redmi en Realme. Die laatste fabrikant gaat overigens terugkeren op de Nederlandse markt, zo wist website Androidworld onlangs te melden.

Ondanks dat er nog niets officieel door de Chinese fabrikant over Starlight is bevestigd of aangekondigd, komen er elke dag nieuwe geruchten naar buiten. De sterkste geruchten komen van Digital Chat Station. Als we de insider mogen geloven, gaat de eerste Starlight-smartphone met zijn opvallend brede ontwerp (zie headerfoto) de volgende specificaties hebben.

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Geruchten over specificaties

De telefoon heeft naar verwachting een scherm van 6,39 inch. De processor van keuze komt uit de Kirin 9000-serie. Die wordt ondersteund met maximaal 16GB werkgeheugen en 1TB aan opslagruimte. Het gaat dan om de meest luxe uitvoering. Mogelijk komt er ook een instapmodel. De vermoedelijke software waar de eerste Starlight-telg op gaat draaien, is HarmonyOS. Dat is het eigen besturingssysteem van Huawei.

De lancering zou zomaar volgende maand al plaats kunnen vinden in thuisland China en dan met focus op de online verkoop. Over een mogelijke prijs heeft Digital Chat Station helaas geen informatie.

Met de gelekte afbeeldingen en informatie ligt het voor de hand dat er de komende maanden meer bekend wordt, hopelijk van Huawei zelf. Telefoons met een bijzondere vormfactor trekken altijd onze aandacht, zeker als ze wellicht ook nog een goede prijs-kwaliteitverhouding hebben. Wordt ongetwijfeld vervolgd.