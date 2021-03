Huawei had onbeperkte toegang tot klantgegevens van Telfort, blijkt uit een vertrouwelijk rapport van KPN. Ook gebruikte het Chinese bedrijf nepprofielen op social media om ‘het sentiment’ in Nederland bij te sturen.

Lees verder na de advertentie.

Huawei had onbeperkte toegang tot klanten Telfort

Dat schrijft De Volkskrant. De krant heeft hiervoor een vertrouwelijk rapport van KPN ingezien, het moederbedrijf van Telfort. KPN ontdekte in 2011 dat Huawei regelmatig bestanden uit de klantomgeving van Telfort haalde.

Het Chinese bedrijf had onder meer toegang tot klant- en facturatiegegevens. Het systeem van Telfort hield echter niet bij wat er precies door Huawei is gekopieerd. Toenmalige Telfort-klanten zijn niet geïnformeerd en ook heeft KPN geen melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit was destijds geen verplichting.

In 2019 kwamen KPN-technici nog iets opmerkelijks tegen. Huawei bleek namelijk toegang te hebben tot een ‘verborgen toegangspad’ naar klantgegevens.

Het nieuws is relevant omdat KPN meermaals is gewaarschuwd voor Chinese spionage door de AIVD, de Nederlandse inlichtingendienst. De AIVD wist onder meer dat Chinese hackers probeerden binnen te komen bij de Nederlandse telecomprovider.

Meerdere waarschuwingen voor KPN

KPN is eveneens gewaarschuwd door techbedrijf HP, dat de Nederlandse telecomprovider adviseerde bij een nieuwe klant- en facturatie-omgeving. HP concludeerde dat hier van alles mis mee was.

26 accounts van Huawei hadden bijvoorbeeld toegang tot Telfort-klantgegevens, zonder dat werd bijgehouden wie en wanneer inlogde. Wel bleek dat dit ‘regelmatig’ gebeurde. HP heeft Huawei meermaals gevraagd om de toegang te wijzigen, maar zonder succes.

Huawei laat in gesprek met De Volkskrant weten niet te kunnen reageren op de bevindingen uit het KPN-rapport. KPN zelf laat weten dat het om een reguliere controle ging en dat de meeste bevindingen gericht waren aan HP, dat als adviseur optrad. “Alle verbetermaatregelen zijn in de jaren erna opgevolgd en doorgevoerd”, aldus KPN.

Huawei P Smart Pro

Huawei zette nepprofielen in om imago op te poetsen

Verder schrijft De Volkskrant dat Huawei massaal nepprofielen op social media inzette om ‘het sentiment’ rondom het bedrijf positief te beïnvloeden.

Prominente medewerkers van Huawei, waaronder vicepresident public affairs en communication West-Europa Frank Shen, delen actief pro-Huawei-artikelen op platformen als Twitter. Deze artikelen zijn echter geschreven door niet-bestaande telecomexperts. Hun profielen zijn door computers gemaakt.

Twitter haalt deze nepprofielen offline, maar die van de hooggeplaatste Huawei-medewerkers blijven bestaan, omdat ze ‘echt’ zijn. Een journalist van het Belgische magazine Knack ontdekte dat Huawei een netwerk van zestien websites gebruikt om desinformatie te verspreiden, waaronder drie Nederlandse sites.

Volgens De Volkskrant bestond het online campagneteam van Huawei uit zo’n acht à negen Chinese medewerkers te bestaan die naar Europa zijn gekomen. Zij zouden vooral in 2020 actief desinformatie hebben verspreid.

Meer over Huawei

Huawei is een van oorsprong Chinees staatsbedrijf en een van de populairste smartphonemakers ter wereld. De firma wordt al jaren verdacht van spionage voor de Chinese overheid.

Dit leidde er onder meer toe dat Huawei op de zwarte lijst van de Amerikaanse overheid terechtkwam. Hierdoor mag de firma geen telefoons meer leveren met de door Google gecertificeerde versie van Android.

Het laatste nieuws over Huawei: