President Trump heeft het ‘Huawei-verbod’ met een jaar verlengd. Amerikaanse providers mogen daardoor tot in ieder geval 15 mei 2021 geen netwerkapparatuur van het Chinese bedrijf afnemen. Of ook het handelsverbod verlengd wordt, is nog niet zeker.



Huawei-verbod met een jaar verlengd

Dat staat in een persbericht van de Amerikaanse overheid. De noodmaatregel die op 15 mei 2019 inging wordt met precies 1 jaar verlengd. Te zijner tijd heeft de Amerikaanse regering de mogelijkheid om de maatregel wederom te verlengen. President Trump verdenkt Huawei (en ZTE) van spionage-activiteiten. Volgens de Amerikaanse president is de nationale veiligheid in het geding en daarom blijven de sancties staan.

Dit besluit heeft meerdere gevolgen. Allereerst mogen Amerikaanse telecomproviders ook het komende jaar geen netwerkapparatuur van Huawei en ZTE gebruiken. Zij moeten dus (minstens) een jaar lang op zoek naar andere leveranciers. Er is overigens nooit bewijs geleverd dat Huawei daadwerkelijk zou spioneren in de Amerikaanse telecomnetwerken.

Daarnaast is het de vraag of dit decreet invloed gaat hebben op het handelsverbod tussen Amerikaanse en Chinese bedrijven. Deze beperking staat namelijk los van bovenstaande situatie; deze beperking heeft alleen invloed op de levering van netwerkapparatuur. Huawei staat momenteel op een zwarte lijst van de Amerikaanse overheid, waardoor het geen zaken met bijvoorbeeld Google mag doen.

Het Huawei-handelsverbod

Hierdoor worden nieuwe telefoons van de fabrikant met een aangepaste versie van Android geleverd, het besturingssysteem van Google. De meest in het oog springende aanpassing is het ontbreken van Google-apps en -diensten, waaronder Google Maps, Gmail en YouTube. Ook is er geen Play Store aanwezig voor het downloaden en updaten van applicaties.

“Het ontbreken van Google-apps en -diensten is een heel groot probleem en Huawei heeft nog geen goede oplossing”, zo schreven we in de Huawei P40 Pro review. Huawei’s topmodel kwam eerder dit jaar uit en is volgens ons geen aanrader, omdat de software behoorlijk beperkt is dankzij het handelsverbod.

