Na wekenlange geruchten is de kogel door de kerk: Huawei verkoopt Honor aan een vereniging van bedrijven. Door het Honor-submerk van de hand te doen, kan Huawei zich beter richten op zijn eigen smartphoneafdeling. Die bevindt zich namelijk in zwaar weer door Amerikaanse handelsrestricties.

Lees verder na de advertentie.

Huawei verkoopt Honor aan Shenzhen Zhixin New Information Technology

Honor was een dochtermerk van Huawei en is ook in Nederland actief met smartphones, wearables en accessoires. Huawei staat vanwege spionageverdenkingen sinds mei 2019 op een zwarte lijst van de Verenigde Staten, waardoor het bedrijf niet meer mag samenwerken met Google en belangrijke hardwarepartners.

De beperkingen gelden ook voor Honor. Recente Honor-smartphones als de Honor 9X Pro en View 30 Pro draaien daarom op een Android-versie zonder Google-certificering, waardoor je geen Google-apps kan gebruiken en er onduidelijkheid bestaat over updates.

Huawei heeft een nieuwe strategie ontwikkeld en gaat zich meer richten op dure smartphones en de zakelijke markt. Honor verkoopt vooral goedkopere toestellen en past dus niet meer bij het bedrijf. Door Honor te verkopen, kan Huawei zich volledig richten op zijn nieuwe strategie én vangt het in één klap een hoop geld. Wat voor bedrag er is gemoeid met de verkoop is echter onbekend.

Wat gaat er met Honor gebeuren?

De nieuwe eigenaren van Honor krijgen vrijwel het hele bedrijf in handen. Van de duizenden medewerkers en de toeleveringsketen tot de merkrechten en patenten tot de onderzoeksafdeling, die belangrijk is voor het ontwikkelen van nieuwe smartphones.

Omdat Honor straks niets meer te maken heeft met Huawei, is het aannemelijk dat de Verenigde Staten de fabrikant van zijn zwarte lijst schrappen. In dat geval kan Honor weer vrijuit onderdelen inkopen én de reguliere Android-versie met Google-certificering op zijn smartphones installeren. Dan kan het ook weer probleemloos Android-updates ontwikkelen en verspreiden. Dat zou met name goed nieuws zijn voor toekomstige Honor-smartphones.

Wel is het zo dat de nieuwe eigenaar nauwe banden heeft met de Chinese overheid. Daarom is het nog wel de vraag of Honor niet opnieuw op zo’n zwarte lijst wordt gezet in de toekomst. Vooralsnog is daar op dit moment niks over te zeggen, maar zeker iets om in de gaten te houden.

Het is nog niet duidelijk wat huidige bezitters van een Honor-toestel gaan merken van de overname. De nieuwe eigenaren moeten nog een strategie communiceren. Het is ook nog onduidelijk of bestaande Honor-smartphones zonder Google-certificering straks alsnog door Google gecertificeerd kunnen worden. Mogelijk kan dit via een software-update, en kan de fabrikant zo de Google-apps, Play Store en achterliggende software toevoegen.

Het is aannemelijk dat de nieuwe eigenaren van Honor hier binnenkort meer over bekend zullen maken. De verkoop van Honor verandert niets voor bezitters van een Huawei-smartphone met of zonder Google-certificering. Huawei blijft vooralsnog op de zwarte lijst van de Verenigde Staten staan. De komende president, Joe Biden, is belangrijk voor Huawei’s toekomst maar lijkt vooralsnog vast te houden aan de strenge maatregelen van zijn voorganger Donald Trump.

Lees het laatste nieuws over Honor