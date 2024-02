‘Huawei’s eigen Apple Vision Pro is de helft lichter en goedkoper’

Nu Apple met de Vision Pro een nieuwe standaard heeft gezet voor VR-brillen, volgen er meer fabrikanten. Naar verluidt is ook Huawei met zo’n slimme headset bezig, die een stuk lichter en minder duur zal zijn.

Huawei Vision voor 1750 dollar in de maak

Je hebt het vast meegekregen: Apple heeft met de Vision Pro de wereld van ‘Spatial Computing’ op zijn kop gezet. Dit is wanneer een product digitale elementen combineert met de echte wereld, bijvoorbeeld via een VR- of AR-bril. En hoewel de Apple Vision Pro dit erg overtuigend doet, kost hij wel 3500 dollar. Huawei denkt dat het goedkoper kan.

Volgens de voormalig marketingdirecteur, Li Nan, gaat ook Huawei met zo’n Mixed Reality-bril aan de slag. In een bericht op het Chinese social mediaplatform Weibo laat Nan zich uit over de zogeheten Huawei Vision die moet concurreren met de headset van Apple, maar tegen een stuk lagere prijs: 1750 dollar.

Voor dat bedrag biedt Huawei dezelfde 4K micro-oled-schermen van Sony, maar laten ze Eyesight achterwege. Zo heten de digitale ogen die op de buitenkant van de Vision Pro worden afgebeeld, maar die niet in iedere situatie realistisch lijken. Huawei gaat dit niet toevoegen aan de headset en maakt daarnaast gebruik van zelfgemaakte chips om de prijs te drukken.

Ook het gewicht van de Huawei Vision zal aantrekkelijker zijn. Sommige Apple-gebruikers melden nekklachten na het gebruik van de 600 gram wegende Vision Pro. Huawei wil daarom onnodige functies verwijderen om het gewicht met bijna de helft terug te brengen tot 350 gram. Dat is zelfs lichter dan de populaire Meta Quest 3 VR-bril (515 gram).

Grotere uitdaging door sancties

Huawei wordt al sinds 2019 gehinderd door zware sancties vanuit de Verenigde Staten, wat het produceren van betere mobiele chips moeilijk maakt. Huawei moet daarom roeien met de riemen die ze heeft, maar verwacht wel chips te kunnen maken die bijna geen vertraging hebben op de headset.

Natuurlijk beïnvloeden de sancties ook het aantal beschikbare apps voor de Huawei Vision-bril, aangezien de fabrikant geen toestellen meer levert met Google Play-diensten. Het is dus afwachten hoe het app-aanbod op de Huawei-headset zal zijn.

