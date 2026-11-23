Huawei werkt aan de dunste smartwatch tot nu toe: met een dikte van slechts 6.9 millimeter zou hij veel slanker zijn dan andere slimme horloges. Dit moet je weten.

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‘Huawei Watch Air wordt dunste smartwatch ter wereld’

Smartwatches zijn heel handige apparaatjes, maar lekker dun kunnen we ze niet noemen. Je loopt rond met een flinke uitstulping rond je pols. Eén van de populairste horloges, de Google Pixel Watch 5, is bijvoorbeeld 12,3 millimeter dik. Samsung doet het met de Galaxy Watch 9 wel een stuk beter, want die meet 8,6 millimeter.

Toch gaat Huawei daar binnenkort onderdoor, als we de insider Fixed Focus Digital mogen geloven. Hij postte op het Chinese sociale platform Weibo informatie over een heel nieuw horloge van de Chinese fabrikant: de Watch Air. Met 6,9 millimeter zou dat de dunste smartwatch tot nu toe moeten worden. Hieronder zie je hem.

Huawei bereikt dit slanke ontwerp door een silicium-koolstof-accu in het horloge te stoppen. Die hebben een hogere energiedichtheid dan ouderwetse batterijen. We komen ze tegenwoordig ook veel tegen in smartphones. Hierdoor zou de Watch Air toch zo’n vijf dagen meegaan voor je hem op moet laden.

Er is nog niets bekend over de afmetingen van het scherm en welke chip er in het klokje zit. Wel zouden de sensoren identiek zijn aan die van de Huawei Watch 6. Verder registreert hij dezelfde (sport)activiteiten als de Watch GT 7 Pro.

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Release in Nederland onzeker

In tegenstelling tot smartphones brengt Huawei zjn smartwatches vaak wél uit in Nederland. Recent hebben we de Watch D3 (met bloeddrukmeter) nog voor je besproken in onze uitgebreide review.

Of we de Huawei Watch Air hier straks ook kunnen kopen, en voor welke prijs, moeten we nog even afwachten. Zodra we meer weten, lees je dat natuurlijk op onze site.

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