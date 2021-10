Dit is de Huawei Watch GT 3: Harmony OS en accuduur van twee weken

Huawei komt met een nieuwe smartwatch: de Watch GT 3. Het slimme horloge draait op het Harmony OS-besturingssysteem, komt in twee formaten en heeft een accuduur van maar liefst twee weken.

Huawei Watch GT 3 officieel onthuld

De Huawei Watch GT 3 is de nieuwste smartwatch van het Chinese bedrijf en beschikt over de meeste functies die je van een slim horloge zou verwachten. De Watch GT 3 kan je hartslag bijhouden, je slaap registreren en heeft de optie om het zuurstofgehalte in je bloed te meten. Het apparaatje is bovendien waterdicht en kun je daardoor ook gebruiken als je gaat zwemmen.

Huawei meldt dat je meer dan 100 verschillende workouts kan doen met de Watch GT 3 en het ook mogelijk is om vanaf het horloge muziek af te spelen. De smartwatch draait op Harmony OS. Dit is het eigen besturingssysteem van Huawei, dat werd geïntroduceerd nadat bekend werd dat de fabrikant niet meer mocht samenwerken met Amerikaanse bedrijven, zoals Google.

Het design van de Huawei Watch GT 3 ziet er strak uit, waarbij het horloge in twee formaten komt. De 42 millimeter-versie heeft een amoled-schermpje van 1,32 inch. Bij de grotere 46 millimeter-variant is het display 1,46 inch groot. Het horloge wordt aangedreven door een ARM Cortex-M-processor, met 32MB werkgeheugen en 4GB aan interne opslagruimte.

Erg lange accuduur

Een belangrijke feature van de Huawei Watch GT 3 is de accuduur. Deze gaat volgens Huawei tot twee weken mee op een volle lading bij ‘normaal gebruik’. Als het horloge intensief wordt gebruikt, dan gaat ‘ie alsnog ruim een week mee.

Als gezegd verschijnt de Watch GT 3 in twee formaten, maar er zijn ook drie versies: Active, Classic en Elite. Ze verschillen in prijs, maar of de nieuwe Huawei-smartwatch ook naar Nederland komt weten we nog niet. Vorige wearables van de Chinese fabrikant, zoals de Huawei Watch GT 2 en Watch GT 2e, zijn hier wel uitgebracht.

