Huawei onthult nieuwe smartwatches: Watch GT 3 Pro en Watch Fit 2

Huawei brengt binnenkort twee nieuwe smartwatches uit in Nederland. De Watch GT 3 Pro is een luxe en duur horloge met veel functies, terwijl de Watch Fit 2 een goedkopere fitnesstracker is.

Huawei Watch GT 3 Pro officieel onthuld

De Watch GT 3 Pro is de nieuwste smartwatch van het Chinese Huawei. Het bedrijf onthulde eind vorig jaar al de Watch GT 3 en nu komt daar een Pro-model bij. De smartwatch verschijnt in twee versies (Titanium en Ceramic) met schermgroottes van respectievelijk 1,43 en 1,32 inch. Het amoled-scherm biedt scherper beeld dankzij de resolutie van 466 bij 466 pixels.

Net als veel andere smartwatches heeft de Watch GT 3 Pro uitgebreide fitnessfuncties. Het horloge, dat op Harmony OS draait, ondersteunt ruim 100 sportmodi en kan op basis van jou als gebruiker een hardloopschema opstellen. Daarnaast heeft de smartwatch de nodige gezondsheidfuncties. Je slaap wordt bijgehouden, kan je een reminder sturen om medicijnen in te nemen en registreert hoeveel je dagelijks drinkt.

De Watch GT 3 Pro is waterdicht en kan tot op 30 meter diepte worden gebruikt. Daarmee is het horloge ook geschikt voor duikers. De Titanium-versie van de smartwatch heeft een batterij die twee weken meegaat, of acht dagen bij intensief gebruik. Bij de duurdere Ceramic-variant is dit zeven dagen bij normaal gebruik en vier bij intensief gebruik.

De Huawei Watch GT 3 Pro is per direct verkrijgbaar in Nederland voor 369 euro. Hierbij gaat het wel om de ‘Titanium Edition’. De luxere ‘Ceramic Edition’ is met 499 euro een stuk duurder en verschijnt pas later, op 15 juni.

Dit is de Watch Fit 2

Daarnaast komt Huawei met de Watch Fit 2, die een stuk goedkoper is dan de Watch GT 3 Pro. Het horloge volgt de eerste Watch Fit op en heeft een amoled-schermpje van 1,74 inch met een resolutie van 336 bij 480 pixels. Het apparaatje fungeert als stappenteller, maar kan ook je slaap, vochtinname en allerlei workouts bijhouden.

Volgens Huawei zijn er in totaal 97 trainingsmodi voor bijvoorbeeld hardlopen, fietsen en krachttraining. Nieuw is de luidspreker, waardoor het mogelijk is om via bluetooth gesprekken te voeren met anderen. Ook is er een feature om muziek zonder internetverbinding af te spelen met de Watch Fit 2.

De Huawei Watch Fit 2 heeft een adviesprijs van 149 euro is vanaf 15 juni te koop bij Nederlandse webwinkels en Huawei zelf.

