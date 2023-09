Dit is de gloednieuwe Huawei Watch GT 4: trendy en sportief

Huawei heeft een gloednieuwe smartwatch gepresenteerd in de vorm van de Watch GT 4. Het slimme horloge beschikt over een aantal nieuwe features en prijs van 249 euro.

Huawei Watch GT 4 officieel: dit moet je weten

Huawei gaat het over een andere boeg gooien met zijn wearables. Met de zogeheten ‘Fashion Forward’-strategie zoekt de fabrikant naar de perfecte mix tussen fashion en technologie. De zojuist gepresenteerde Huawei Watch GT 4 is daar onderdeel van en komt op de markt in twee formaten. De grote variant heeft een horlogekast van 46 millimeter, de kleinere moet het doen met een kast van 41 millimeter.

Je hebt daarbij keuze uit meerdere kleuren bij de horlogekast en bandjes, waardoor je de ideale smartwatch kunt samenstellen. Ook kies je zelf een wijzerplaat, zodat ‘ie past bij je stemming, het uiterlijk van de Watch GT 4 of bijvoorbeeld je outfit.

Stijlvol en sportief

Met het horloge heb je een handige gadget om je pols, maar hij zit ook vol met functies om je sportactiviteiten bij te houden. Zo houd jij je slaapgedrag beter bij dankzij de vernieuwde slaapmodus.

Dankzij de TruSeen 5.5+-technologie wordt alle informatie over jouw hartslag, -ritme en -gezondheid preciezer bijgehouden. Dat werkt niet alleen als je lichaam in rust is, maar bijvoorbeeld ook bij activiteiten zoals hardlopen of touwtje springen.

TruSleep zorgt er ook voor dat je slaapgedrag beter in kaart wordt gebracht. Dankzij de app zie je precies hoe je geslapen hebt en wat je kan doen om je nachtrust te verbeteren. Zo wordt onder andere gemeten of je onregelmatig slaapt vanwege je ademhaling, waarna je dit met oefening kan verbeteren.

De stijlvolle Watch GT 4 biedt ook verbeterde mogelijkheden om de menstruatiecyclus bij te houden, waarbij verschillende lichamelijke indicatoren worden gebruikt. Zo kun je denken aan je hartslag (terwijl je slaapt), aantal ademhalingen en de lichaamstemperatuur.



Uiteraard kun je dagelijkse bezigheden bijhouden zoals het aantal gezette stappen of hoeveel calorieën je kwijt bent geraakt met bewegen en sportactiviteiten. Het horloge beloont je ook als je bepaalde doelen haalt met digitale medailles. Er is een nieuw gps-systeem aan boord dat accurater je routes bijhoudt. De accu gaat op een enkele lading maximaal twee weken mee.

Prijs en release

De Huawei Watch GT 4 is per direct verkrijgbaar bij onder andere Coolblue, Mediamarkt, Belsimpel, Bol.com en Huawei zelf voor een vanafprijs van 249 euro.

