Huawei wil zijn dochtermerk Honor naar verluidt verkopen omdat het zich niet meer wil richten op budgetsmartphones. Concurrerende merken TCL en Xiaomi zouden interesse hebben, net als een grote distributeur.

Lees verder na de advertentie.

Gaat Huawei Honor verkopen?

Huawei praat op dit moment met de drie potentiële kopers, meldt Reuters op basis van anonieme bronnen. De Chinese distributeur van Honor-smartphones lijkt de beste kaarten te hebben, maar TCL en Xiaomi doen ook nog mee. Huawei zou omgerekend meer dan 3 miljard euro willen vangen voor de verkoop van zijn dochtermerk, dat vooral bekend is door de verkoop van budgetsmartphones in Azië en Europa.

De uiteindelijke prijs kan ook lager uitvallen omdat er nog onderhandelingen plaatsvinden over de verkoop. Huawei zou zowel het Honor-merk als de bijbehorende ontwikkelingsafdeling en de productiefaciliteit(en) van de hand willen doen. De koper krijgt hiermee een compleet smartphonemerk.

Het is niet duidelijk waarom de drie partijen geïnteresseerd zijn in de overname van Honor. TCL en Xiaomi maken zelf smartphones, de distributeur is nu nauw betrokken bij Honor.

Huawei’s smartphonetak in zwaar weer

Het is niet heel verrassend dat Huawei – waarschijnlijk – van Honor af wil. Huawei’s smartphonetak verkeert door een Amerikaans handelsverbod in zwaar weer en Honor gaat hier ook gebukt onder. Huawei wordt van spionage beschuldigd en mag daarom geen onderdelen meer kopen van bekende fabrikanten. Het wordt daarom met de dag moeilijker om smartphones te fabriceren.

Sinds mei 2019 staat er op nieuwe Huawei- en Honor-smartphones bovendien een Android-versie zonder Google-apps en Play Store geïnstalleerd, want Google mag de reguliere Android-software niet meer leveren. Huawei-toestellen zijn daarom minder gebruiksvriendelijk en missen een concreet updatebeleid.

Onafhankelijke analisten raden Huawei al langer aan Honor af te stoten om zich te focussen op zijn eigen smartphones. Huawei maakt namelijk weinig winst op de betaalbare Honor-modellen en verdient meer aan zijn duurdere Huawei-toestellen als de P40 Pro. Binnenkort presenteert de fabrikant zijn nieuwe Mate 40-smartphones.

Lees het laatste nieuws over Huawei