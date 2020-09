De eerste smartphone van Huawei zonder Android komt volgend jaar uit. In plaats daarvan draait dit toestel op HarmonyOS 2.0, de tweede versie van Huawei’s eigen besturingssysteem.

Eerste Huawei zonder Android in 2021

Dat heeft Huawei-topman Richard Yu zojuist tijdens Huawei Developer Conference gezegd, een jaarlijks evenement dat vooral op ontwikkelaars gericht is. De tweede versie van HarmonyOS draait in eerste instantie alleen op smartwatches, auto’s en tv’s. Een voor smartphones geschikte versie van Huawei’s eigen besturingssysteem verschijnt in december van dit jaar.

“Aan het eind van dit jaar is de testversie van HarmonyOS 2.0 beschikbaar voor smartphones”, aldus Yu. “Volgend jaar verschijnen de eerste telefoons die draaien op HarmonyOS 2.0.” Verdere details over deze nieuwe telefoons liet hij hierbij in het midden. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat de eerste Huawei-telefoons zonder Android in eerste instantie alleen in thuismarkt China verschijnen en pas later de overstap naar Europa maken.

Huawei probeert ontwikkelaars enthousiast te maken voor haar nieuwe besturingssysteem middels het OpenHarmony-project. De tweede versie van het systeem is (net als Android) open source. Dit betekent dat iedereen ‘onder de motorkap’ van het platform kan kijken om te checken hoe het technisch in elkaar steekt. Ook kunnen ontwikkelaars (grafische) aanpassingen doorvoeren aan hoe het systeem werkt.

Al met al lijkt Huawei met HarmonyOS dus ongeveer dezelfde kant op te gaan als Google met Android doet. Laatstgenoemde is in principe helemaal open source, maar de Android-versie die de meeste smartphones gebruiken is eigendom van Google. Fabrikanten als Samsung moeten dan ook een licentie bij het techbedrijf afnemen om hun toestellen op de markt te brengen.

Huawei in zwaar weer

Het is al ruim een jaar ontzettend onrustig rondom Huawei. De onrust begon toen het bedrijf vorige jaar op de zwarte handelslijst van de Amerikaanse overheid terechtkwam. Sindsdien mag men geen zaken meer doen met onder meer Google.

Recente toestellen als de Huawei P40 en Huawei P40 Pro draaien dan ook op de zwaar uitgeklede open source-versie van het besturingssysteem. De volgende klap komt volgende week, want op 15 september gaat het (fysieke) handelsverbod eindelijk in, nadat het diverse malen is uitgesteld. Huawei komt hierdoor vermoedelijk in de knel met toeleveranciers. Lees er alles over in onderstaand artikel.

