Huawei gaat in de toekomst geen Google-apps meer op haar smartphones installeren, ook als het handelsverbod wordt opgeheven. Het bedrijf wil namelijk minder afhankelijk zijn van de Verenigde Staten.



Huawei keert Google-apps de rug toe

Dat schijnt Huawei-medewerker Fred Mangfei tijdens een evenement in Wenen te hebben gezegd. Het nieuws is naar buiten gebracht door Roland Quandt en Andreas Proschofsky, doorgaans twee betrouwbare techjournalisten. De Amerikaanse website Android Authority heeft navraag gedaan bij Huawei in de Verenigde Staten, maar die heeft de claim ontkend noch bevestigd.

Mangfei, werkzaam als Country Manager bij Huawei Oostenrijk, heeft tijdens het evenement verklaard dat de Chinese fabrikant niet langer afhankelijk wil zijn van de Verenigde Staten. Diens regering heeft Huawei sinds vorig jaar op een zwarte handelslijst geplaatst, waardoor de smartphonemaker geen zaken meer mag doen met Amerikaanse partijen, waaronder Google.

Het nieuws is op zijn zachtst gezegd opvallend. Huawei is een van de grootste Android-fabrikanten en heeft in het verleden gretig gebruikgemaakt van Google-apps als Maps en YouTube. In een schriftelijke reactie aan Android Authority zegt Huawei het volgende: “Bij voorkeur gebruiken we een open Android-ecosysteem, maar als de Verenigde Staten ons dit verbieden hebben we de mogelijkheid om ons eigen systeem te ontwikkelen.”

Concreet betekent dit dat alle toekomstige Huawei-smartphones dus hoogstwaarschijnlijk zonder de Google-versie van Android geleverd worden. Hierdoor blijft ook Play Services achterwege. Veel Android-apps gebruiken deze techniek om bijvoorbeeld jouw locatie te kunnen bepalen.

Huawei maakt alternatieven

Op de achtergrond sleutelt Huawei al langere tijd aan Google-alternatieven. Zo kun je dankzij de AppGallery nieuwe apps installeren en moet Huawei Mobile Services het eerdergenoemde Play Services doen vergeten. Ook hebben de Chinezen een compleet eigen besturingssysteem gemaakt: HarmonyOS. Telefoons gaan deze software voorlopig echter niet gebruiken.

Eerder vandaag werd bekend dat de Huawei Mate 30 Pro in februari in Nederland uitkomt. Dit toestel verschijnt zonder Google-apps en -diensten. Die vlieger gaat ook op voor de Huawei P40-serie, die eind maart onthuld wordt. Deze telefoons draaien verder wel ‘gewoon’ op Android 10 met daaroverheen EMUI 10, Huawei’s eigen softwareversie.

