Een android die de afwas doet: alles wat je moet weten over humanoïde robots

Na de robotstofzuiger wordt er een grote stap gemaakt in robotica voor je huis: de humanoïde robot staat te trappelen om je afwas te doen. Zo staat het er nu voor.

Humanoïde robots: zo staat het ervoor

Robotstofzuigers leren pas net traplopen, maar de volgende fase van robotica voor je huis staat al op de stoep. Humanoïde robots zijn robots die op mensen lijken en allerlei klusjes doen. Ze lopen rond op hun benen, pakken dingen vast met hun handen en hebben vaak een vriendelijk gezicht.

Er wordt al lang gesproken over deze robots, maar nu beginnen de eerste versies daadwerkelijk bij mensen thuis rond te lopen. Natuurlijk nog wel met een flink prijskaartje. Zo staat het er nu voor.

NEO Robot: mensen kijken mee

De ontwikkeling van de humanoïde robot is te vergelijken met die van de zelfrijdende auto. Er zijn gradaties in hoe zelfstandig een zelfrijdende auto eigenlijk is. In veel gevallen moet een mens nog ‘inbreken’ om de auto te besturen. Dat kan iemand achter het stuur zijn, maar zodra je in een zelfrijdende taxi stapt wordt dit vanaf een afstand gedaan.

Met de huidige humanoïde robots is het ook nog vaak een mens die de controle overneemt. Neem de NEO Robot van 1X. Deze robot draagt een zacht pak, heeft vriendelijke oogjes en geen mond. Je kunt de robot in huis plaatsen en allerlei opdrachten geven. Alleen worden deze opdrachten waarschijnlijk uitgevoerd door iemand die op een kantoor zit met een VR-bril op.

Volgens de makers is dit nu vooral bedoeld om data te verzamelen. De robot moet nog leren hoe die zich in een huis moet gedragen. In de loop van de tijd moet de robot steeds vaker zelfstandig aan de slag gaan. Toch moet je er mee rekening houden dat er altijd een mens via die vriendelijke oogjes in je privéleven mee kan kijken.

De NEO Robot wordt in de Verenigde Staten vanaf 2026 geleverd, via een abonnement van 499 dollar per maand. Wil je de robot bezitten, dan kost je dat 20,000 dollar.

Figure: de meest stijlvolle robot

Een opvallende speler in de markt voor humanoïde robots is Figure, omdat dit bedrijf zijn robots weet te verkopen alsof het nieuwe producten van Apple of Google zijn. Check deze eerste trailer van de Figure 03 maar eens. Het is alsof er een nieuwe editie van een smartphone of VR-bril wordt onthuld.

In onderstaande video kun je zien hoe deze robot wordt neergezet als een maatje voor in huis. De robot doet de afwas, komt drinken brengen, zet de boodschappen weg en speelt zelfs met de hond, om daarna naar diens oplaadplek te lopen.

Deze video laat heel goed zien waar we naar toe gaan met deze apparaten. Figure is klaar om deze robot in massa te produceren en wil de Figure 03 in 2026 in ieder geval in een beperkt aantal huizen rond hebben lopen.

Optimus: Musk ziet deze robot alle wereldproblemen oplossen

Dat een mens nog vaak achter de knoppen zit is niet anders met Optimus, de humanoïde robot van Tesla. Recentelijk deed Elon Musk, de ceo van Tesla, enkele opvallende uitspraken over de Optimus.

Musk ziet een toekomst voor zich waarin geen armoede meer bestaat, omdat Optimus al het werk gaat doen en mensen een hoog, algemeen inkomen krijgen. Musk denkt tevens dat criminaliteit in de toekomst niet meer bestaat, omdat iedereen wordt gevolgd door een robot die de boel in de gaten houdt. Natuurlijk doen ze ook gewoon de afwas en ruimen ze je kamer op.

De Optimus laat nog wel even op zich wachten, maar moet uiteindelijk tussen de 20.000 en 30.000 dollar kosten. Musk verwacht in 2030 al een klein leger geproduceerd te hebben: 100 miljoen stuks.

Iron: waarom heeft deze robot borsten?

De robots lijken allemaal enorm op elkaar. Daarom valt de Iron op, de humanoïde robot van Xpeng. Dit Chinese bedrijf staat net als Tesla vooral bekend om zijn elektrische auto’s. Xpeng heeft ervoor gekozen om zijn robot brede heupen en borsten te geven.

Het bedrijf verdedigt deze keuze door te stellen dat als een robot menselijker is, het zich makkelijk aanpast aan de echte wereld. Ook voelen robots die menselijker ogen vriendelijker en meer uitnodigend voor klanten.

Het bedrijf zegt dat we in de toekomst dit soort robots zullen kopen zoals we nu auto’s kopen. In plaats van een model en kleur, kies je gender, haar en kleren.

Wanneer bij jou thuis?

De humanoïde robot is nog volop in ontwikkeling. Het gaat ook nog wel even duren tot deze apparaten in Nederland bij meer dan een handjevol mensen rondlopen. Toch is het een interessante ontwikkeling om te volgen. Dit is waar de ontwikkeling van AI naartoe gaat. Net als bij zelfrijdende auto’s zal er plots een moment zijn dat het doodnormaal is om zo’n robotmens te zien lopen.

Toch maar een robotstofzuiger

