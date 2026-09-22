Hyves is terug (met een app!): dit moet je weten

Het Nederlandse sociale netwerk Hyves is terug met voor het eerst een Android-app! Dit moet je weten over de terugkeer van Hyves.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hyves is terug: dit moet je weten

Voordat Facebook populair werd, zaten Nederlanders massaal op Hyves. Op het sociale netwerk kon je vrienden toevoegen, je profiel pimpen, anderen ontmoeten op pagina’s rond specifieke onderwerpen en elkaar krabbelen (tekstberichtjes sturen). Hyves ken je mogelijk ook van de dansende banaan.

Nu is Hyves terug, met een nieuwe versie die erg doet denken aan het origineel. Inclusief dezelfde gele kleur, dansende bananen en krabbels. Toch zijn er ook dingen veranderd.

Wat maakt het nieuwe Hyves bijzonder?

Naast dat eigenaar Mediahuis inspeelt op de warme gevoelens die velen nog bij Hyves hebben, heeft het nieuwe Hyves een unieke troef in handen: geen verslavende algoritmes.

“We zien dat de behoefte aan een ander soort sociale media groot is”, zegt Riske Betten, Managing Director van het nieuwe Hyves. “Hyves brengt voor velen van ons herkenning en nostalgie met zich mee, maar we horen ook dat juist jongeren online behoefte hebben aan rust, minder opdringerige advertenties, geen verslavende algoritmes en geen eindeloos gescrol.”

Daarnaast valt het nieuwe Hyves op, omdat het een Europees platform is en al je data in Europa blijft. Ook worden je gegevens niet met derden gedeeld. Daarmee is Hyves een duidelijk alternatief voor Amerikaanse apps zoals Facebook en X.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom is Hyves ooit gestopt?

Hyves had in 2010 zo’n 7,6 miljoen bezoekers. Het populaire platform werd daarom gekocht door Telegraaf Media Groep (inmiddels onderdeel van Mediahuis) voor 43,7 miljoen euro. Deze timing was niet best, want Facebook werd vanaf 2010 een hit waardoor Hyves door gebruikers werd achtergelaten. In 2013 werd de stekker uit het sociale netwerk getrokken om er een spelletjesplatform van te maken met de naam Hyves Games.

Er zijn meerdere pogingen gedaan om Hyves weer onofficieel terug te brengen, met namen als Hyven, Nyves en Hyvrr. Deze nieuwe versie betekent de eerste officiële terugkeer.

Heeft Hyves advertenties?

Hyves heeft op dit moment beperkte advertenties, maar dat gaat veranderen. Vanaf 2027 (als mensen het platform dan al niet weer hebben achtergelaten) wordt veel meer reclame toegevoegd, zoals Branded Hyves. Wel belooft Mediahuis te kiezen voor advertenties die niet te opdringerig zijn. Dus geen pop-ups of video’s met automatisch afspelend geluid.

Kan ik mijn oude account terugkrijgen?

De gegevens van oude accounts zijn niet bewaard. Je kunt dus niet je oude account met alle berichten terugkrijgen en je moet een nieuw account aanmaken om mee te kunnen doen. Let wel op dat nieuwe gebruikers gefaseerd worden toegestaan. Je kunt je aanmelden en krijgt dan een e-mail zodra je een profiel mag aanmaken.

Is er een app?

Leuk is dat er nu voor het eerst een Hyves-app is. De oude versie kon je alleen als website bezoeken. De app (en de website) missen nog wel functies, zoals de mogelijkheid om privéberichten te sturen of verjaardagen toe te voegen. Volgens Mediahuis wordt het platform in de komende tijd verder ontwikkeld.

Je vindt de Hyves-app via onderstaande knop in de Play Store:

Hyves DT Media B.V. Gratis via Google Play via Google Play

Chronologisch

De introductie van het nieuwe Hyves is goed getimed. Onder andere vanwege de gesprekken over een social media-verbod voor kinderen vanwege verslavende algoritmes, maar ook doordat de chronologische tijdlijn zelfs in de Nederlandse rechtbank wordt verdedigd.