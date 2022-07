Iconische smartphones: de uitschuifbare (en gedoemde) BlackBerry Priv

Het huidige smartphonelandschap is niet zo spannend, maar dat was vroeger wel anders. In deze rubriek nemen we je mee terug naar de meest iconische toestellen ooit. In dit artikel bespreken we de BlackBerry Priv, één van de laatste smartphones van de fabrikant.

BlackBerry’s waren overal

We nemen je mee terug naar 2009. In de gangen van iedere middelbare school hoorde je niks anders dan klikkende toetsjes. BlackBerry’s Bold- en Curve-smartphones waren een enorme hype. De smartphones kostten relatief weinig en veel aanbod was er nog niet. Android bestond pas net een jaar en de iPhone was – zeker voor de jongere generatie – behoorlijk duur. Één op de vijf verkochte smartphones was destijds een BlackBerry.

BlackBerry Bold (2011)

Vanaf 2011 verloor BlackBerry razendsnel terrein, omdat smartphones als de Samsung Galaxy S2, iPhone 4S en HTC Desire een veel modernere smartphone-ervaring wisten te bieden. Fysieke toetsenbordjes verdwenen van de markt en grote, kleurrijke aanraakschermen kwamen ervoor in de plaats. Ping – de welbekende berichtendienst van BlackBerry – werd langzamerhand vervangen voor WhatsApp en er zat maar één ding op: de fabrikant moest meegaan met z’n tijd.

Daarom bracht BlackBerry een aantal smartphones met aanraakschermen uit, waaronder de BlackBerry Storm, BlackBerry Z10 en BlackBerry Classic. Het grootste probleem van deze telefoons (en waarschijnlijk de reden voor hun matige succes) was de software. BlackBerry leverde zijn toestellen tot 2015 namelijk niet met Android, maar met BlackBerry OS. Veel toffe apps waren niet beschikbaar voor de software – en ja, het werkte simpelweg minder lekker.

De BlackBerry Priv veranderde alles

In 2015 was het eindelijk zover: BlackBerry nam afscheid van zijn eigen besturingssysteem en bracht zijn eerste Android-smartphone uit. Het toestel heette de BlackBerry Priv (kort voor Privacy) en draaide op Android 5.1.1 Lollipop. De Priv combineerde het klassieke BlackBerry-toetsenbord met een groot aanraakscherm. Dat kon vanwege zijn opvallende uitschuifbare ontwerp, dat bij veel mensen in de smaak viel.

BlackBerry gaf de Priv zijn zakelijke ontwerp met een reden: het toestel was namelijk gericht op de zakelijke markt. De fabrikant hoopte zich te onderscheiden met de vele privacyfeatures van de Priv, waaronder wachtwoordkluis Passport Keeper, systeemencryptie en meer.

Ook was er een speciale app aan boord, genaamd DTEK, die informatie en advies gaf over de beveiliging van het toestel. In de app zag je ook hoe(vaak) apps jouw data gebruikten. Hiermee was de BlackBerry Priv zijn tijd ver vooruit, want in Android 12 en 13 staan soortgelijke features centraal.

Hoewel de BlackBerry Priv in 2022 ongetwijfeld een iconische smartphone is, waren wij anno 2015 niet helemaal over het toestel te spreken. Met name op het toestenbord – toch wel een cruciale feature van het toestel – hadden we kritiek.



Redacteur Gijs schreef destijds: “De knoppen zijn te klein en tussenliggende ruimte ontbreekt. Je kunt de toetsen daarnaast niet diep indrukken, waardoor de type-evaring onprettig is. Je moet constant kijken waar je vingers zich bevinden en ook na lang oefenen is het lastig om foutloze teksten op te stellen.”

Iconisch, maar niet geweldig

Ook de prestaties van de Priv vielen flink tegen. Zo had de interface last van frequente haperingen, waardoor de browser, thuisschermen en menu’s regelmatig vastliepen. Ook reageerde het aanraakscherm niet altijd even goed. Dat kwam al vlak na de aankondiging van de Priv naar voren, toen BlackBerry-ceo John Chen een nogal gênante demo gaf.

Helaas wist BlackBerry ook met de Priv het gewenste succes niet te behalen. De verkoopcijfers bleven dalen en uiteindelijk trok de fabrikant de stekker eruit. Dat neemt niet weg dat de fabrikant ooit een belangrijke rol speelde op de smartphonemarkt. We zullen die irritante, klikkende toetsgeluidjes en relatiedrama’s via Ping dan ook niet snel vergeten.

Ben je nog niet uitgelezen? Hier vind je onze geschreven BlackBerry Priv review uit 2015.

