Iconische smartphones: de kromme, zelfhelende LG G Flex

Het huidige smartphonelandschap is niet zo spannend, maar dat was vroeger wel anders. In deze rubriek nemen we je mee terug naar de meest iconische toestellen ooit. In dit artikel bespreken we de LG G Flex, een wel héél bijzondere smartphone.

Flexibel oled-scherm

LG maakt al een tijdje geen smartphones meer. De fabrikant trok in 2021 de stekker uit zijn smartphonetak. Begin 2014 was LG echter nog een prominente naam in de telecomwereld. De LG G2 was destijds een groot succes en op basis van dit toestel kwam LG met een smartphone anders dan alle andere: de LG G Flex.

Waarom was de G Flex dan zo bijzonder? De telefoon had een flexibel oled-scherm (vandaar de naam Flex). Dat betekende echter niet dat je de smartphone kon dubbelvouwen, maar het toestel had een lichte kromming in de behuizing. Denk hierbij aan een banaan, maar dan minder extreem. Je kon de smartphone met het scherm naar beneden op tafel leggen en er vanwege de kromming onderdoor kijken.

Echt stijlvol klinkt dit wellicht niet, maar niets is minder waar. De G Flex had veel dunnere schermranden dan de meeste toestellen uit 2013 en zijn display was met een grootte van 6 inch zijn tijd ver vooruit. De knoppen zaten achterop, waardoor de zijkanten leeg waren. Dat was natuurlijk even wennen, maar werkte verrassend goed.

Een nadeel van het scherm was zijn matige 720p-resolutie. De meeste smartphones waren destijds al overgestapt op 1080p-displays (full-hd) en vanwege het grote formaat van de G Flex viel de lagere resolutie extra op. Ook had het oled-scherm last van inbrandproblemen. Hierdoor bleven bijvoorbeeld icoontjes die voor een langere tijd op het scherm stonden permanent zichtbaar.

Waarom die kromming, LG?

De kromming van de LG G Flex was vooral een cosmetische feature, maar voegde ook wel wat functionaliteit toe. Dankzij de kromming kon de G Flex veel beter tegen vallen en stoten, omdat het toestel deze door te ‘flexen’ beter op kon vangen. Ook lag de G Flex tijdens het bellen lekkerder tegen je gezicht aan.

De kromming had echter ook nadelen. Het opplakken van een screenprotector was een nachtmerrie en dankzij zijn kromming voelde de G Flex niet prettig in je broekzak. Tot slot vervormde het beeld een beetje – hoewel dat er stiekem ook best gaaf uitzag, zeker tijdens het kijken van video’s.

Zelfhelende achterkant laat krasjes verdwijnen

Naast zijn gebogen scherm had de LG G Flex nog een andere opvallende functie. De achterkant van het toestel had een zelfhelende coating. Dat wilde zeggen dat kleine krasjes weer verdwenen, waardoor de achterkant langer mooi bleef. Diepe krassen werden op den duur ook minder zichtbaar, maar verdwenen niet volledig. Een beetje vergelijkbaar met een litteken, dus.

De LG G Flex bleek een succes te zijn, want LG kwam een jaar later met de G Flex 2. Dit toestel had een kleiner 5,5 inch 1080p-scherm, snellere chip en opgefrist ontwerp. Hierna was het afgelopen met de kromme smartphones.

Bij Android Planet hebben we de LG G Flex niet uitgebreid getest, maar het toestel heeft evengoed een plekje in ons hart. Je zou de G Flex kunnen zien als voorloper van de huidige vouwtelefoons, zoals de Galaxy Z Fold 3 van Samsung. Het is dan ook een toestel dat we nooit zullen vergeten.

Gebruikte jij vroeger zelf een LG G Flex en wil je jouw ervaringen met ons delen? Doe dat vooral even in de reacties onder dit artikel!