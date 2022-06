Iconische smartphones: de (voor die tijd) enorme Samsung Galaxy Note 3

Het huidige smartphonelandschap is niet zo spannend, maar dat was vroeger wel anders. In deze rubriek nemen we je mee terug naar de meest iconische toestellen ooit. In dit artikel bespreken we de Samsung Galaxy Note 3; in onze ogen de enige echte smartphone die bewees dat grote schermen the way to go zijn.

Samsung Galaxy Note 3: meer scherm, meer alles

Samsung startte in 2011 de ‘grote smartphone’-trend, met de komst van de eerste Galaxy Note. Waar de meeste smartphones destijds 4 inch-schermen hadden (die veel mensen al groot vonden), beschikte de Galaxy Note over een aanzienlijk groter 5,3 inch-scherm. Destijds noemde men dit een phablet; de kruising tussen een smartphone en een tablet. “Dat gaat nooit iemand gebruiken”, riep menig tech-reviewer. Maar niets bleek minder waar.

De Galaxy Note was een groot succes en Samsung volgde het toestel in 2012 op met de Galaxy Note 2. Het scherm van dit toestel was met 5,5 inch weer een stukje groter. Helaas had het toestel zijn tekortkomingen, waaronder teleurstellende software en een goedkoop aanvoelend ontwerp. In 2013 loste Samsung bijna al deze problemen op met de komst van de Galaxy Note 3.

De Galaxy Note 3 was met zijn 5,7 inch-scherm ongekend groot. Het toestel had echter aanzienlijk dunnere schermranden dan de Note 2. Met zijn full hd-resolutie zag het amoled-display er prachtig uit en met zijn nepleren achterkant lag de Note 3 heerlijk in de hand. Écht premium was-ie nog niet, maar het was zeker een stap in de goede richting.

Hoewel er ook in 2013 nog veel twijfel over het gigantische scherm van de Note 3 bestond, werden reguliere niet-Note-smartphones langzaam groter. Steeds meer mensen gebruikten uit de kluiten gewassen toestellen. Na slechts twee maanden verkocht Samsung al meer dan 10 miljoen Galaxy Note 3-modellen.

Creativiteit stond voorop

Samsung zette met de Note 3 volledig in op creativiteit. Het toestel heette niet zomaar ‘Note’; hij beschikte namelijk over een ingebouwde stylus. Deze iconische S Pen vinden we vandaag de dag nog steeds in de gloednieuwe Samsung Galaxy S22 Ultra. Met de S Pen kunnen gebruikers notities en tekeningen maken. Ook foto’s bewerken gaat een stuk soepeler met de stylus.

Vanwege het grote scherm van de Note 3 hadden gebruikers veel ruimte om hun creativiteit op de vrije loop te laten. In combinatie met de krachtige chip, uitgebreide software en geweldige accuduur zag men de Galaxy Note 3 als hét toestel voor de ware poweruser.

Ben je benieuwd naar wat wij anno 2013 van de Samsung Galaxy Note 3 vonden? Lees voor een flinke dosis nostalgie even onze geschreven Galaxy Note 3-review terug.

Het einde van de Note

Samsung bracht na de Galaxy Note 3 nog vele andere Notes uit, maar vanwege de groeiende concurrentie verdwenen deze toestellen langzaam maar zeker in de ‘menigte’. De Note was – op de aanwezigheid van zijn S Pen na – niet langer het enorme powerhouse dat we kende uit 2013. In 2016 kwam het explosieve Galaxy Note 7-debacle er nog eens bovenop. Vorig jaar besloot Samsung er definitief mee te stoppen. De Galaxy Note 20 Ultra is dan ook de laatste Galaxy Note ooit.

Gelukkig leeft de legacy voort, in de vorm van de Galaxy S22 Ultra die – zoals je eerder al kon lezen – ook een S Pen aan boord heeft. Toch missen we de Note-lijn wel een klein beetje bij Android Planet. We zullen de iconische smartphone-lijn dan ook nooit vergeten.

Lees ook: Samsung bevestigt: einde verhaal voor de Galaxy Note-serie

Heb jij een Samsung Galaxy Note 3 of een andere Note-smartphone gehad? Deel dan vooral even je ervaringen in de reacties onder dit artikel. Kijk voor het laatste Android-nieuws regelmatig op de website, download onze Android Planet-app, volg ons via onze socials en schrijf je in voor de nieuwsbrief. Zo mis je nooit meer iets!