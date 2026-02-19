Let op: fraudeurs maken misbruik van overgang iDEAL naar Wero

Fraudeurs proberen je wijs te maken dat je je identiteit moet bevestigen in verband met de overgang van iDEAL naar Wero. Trap er niet in! Zo willen ze je gegevens achterhalen, met mogelijk zeer vervelende gevolgen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Fraude bij overgang iDEAL naar Wero

Het zal je waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat betaalsysteem iDEAL de komende maanden stap voor stap wordt vervangen door een Europees alternatief: Wero. Je hoeft daar zelf weinig voor te doen. Het blijft min of meer hetzelfde werken, maar er komen wel meer mogelijkheden bij. Zo kun je straks bijvoorbeeld digitale bonnetjes en spaarkaarten bewaren in de Wero-app.

Als er iets verandert, zijn fraudeurs er helaas als de kippen bij om een slaatje te slaan uit de onwetendheid van consumenten. Dat is ook nu weer het geval. Opgelicht meldt dat er valse sms’jes en phishingmails in omloop zijn. Daarin vraagt je bank je zogenaamd om je identiteit te verifiëren.

Aan de vreemde url’s kun je al zien dat het om nepberichten gaat. Ook staat de afzender nergens vermeldt. Bovendien zal iDEAL/Wero je nóóit vragen om je identiteit te bevestigen door op een link te klikken. Dat gebeurt altijd via je eigen bank en in een beveiligde omgeving.

Het moge duidelijk zijn dat criminelen hopen dat jij je gegevens invult, waardoor ze toegang krijgen tot je bankrekening. Dat kan zeer vervelende financiële gevolgen hebben. Trap er niet in.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wanneer krijg je wél een email van iDEAL | Wero?

Betaaldiensten sturen dus geen berichten waarin ze je vragen op een link te klikken of je identiteit te bevestigen. Je krijgt alleen een mail in de volgende drie situaties:

Een bevestiging als je je aanmeldt voor een service, bijvoorbeeld op een nieuwe smartphone

Om je te informeren over nieuwe functies of veranderingen

Veiligheidswaarschuwingen (zoals deze)

In alle andere situaties heb je te maken met fraudeurs, die jou je zuurverdiende centjes willen aftroggelen.

Heb jij deze phishingmails of sms’jes ook ontvangen? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!