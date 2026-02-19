Google Pixel 10a tijdelijk tot €250 euro inruilvoordeel

Bekijk actie

Let op: fraudeurs maken misbruik van overgang iDEAL naar Wero

Mike Peek
Mike Peek
19 februari 2026, 14:58
2 min leestijd
Let op: fraudeurs maken misbruik van overgang iDEAL naar Wero

Fraudeurs proberen je wijs te maken dat je je identiteit moet bevestigen in verband met de overgang van iDEAL naar Wero. Trap er niet in! Zo willen ze je gegevens achterhalen, met mogelijk zeer vervelende gevolgen.

Lees verder na de advertentie.

Fraude bij overgang iDEAL naar Wero

Het zal je waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat betaalsysteem iDEAL de komende maanden stap voor stap wordt vervangen door een Europees alternatief: Wero. Je hoeft daar zelf weinig voor te doen. Het blijft min of meer hetzelfde werken, maar er komen wel meer mogelijkheden bij. Zo kun je straks bijvoorbeeld digitale bonnetjes en spaarkaarten bewaren in de Wero-app.

iDeal Wero fraude

Als er iets verandert, zijn fraudeurs er helaas als de kippen bij om een slaatje te slaan uit de onwetendheid van consumenten. Dat is ook nu weer het geval. Opgelicht meldt dat er valse sms’jes en phishingmails in omloop zijn. Daarin vraagt je bank je zogenaamd om je identiteit te verifiëren.

Aan de vreemde url’s kun je al zien dat het om nepberichten gaat. Ook staat de afzender nergens vermeldt. Bovendien zal iDEAL/Wero je nóóit vragen om je identiteit te bevestigen door op een link te klikken. Dat gebeurt altijd via je eigen bank en in een beveiligde omgeving.

Het moge duidelijk zijn dat criminelen hopen dat jij je gegevens invult, waardoor ze toegang krijgen tot je bankrekening. Dat kan zeer vervelende financiële gevolgen hebben. Trap er niet in.

Wanneer krijg je wél een email van iDEAL | Wero?

Betaaldiensten sturen dus geen berichten waarin ze je vragen op een link te klikken of je identiteit te bevestigen. Je krijgt alleen een mail in de volgende drie situaties:

  • Een bevestiging als je je aanmeldt voor een service, bijvoorbeeld op een nieuwe smartphone
  • Om je te informeren over nieuwe functies of veranderingen
  • Veiligheidswaarschuwingen (zoals deze)

In alle andere situaties heb je te maken met fraudeurs, die jou je zuurverdiende centjes willen aftroggelen.

Heb jij deze phishingmails of sms’jes ook ontvangen? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron: Opgelicht
Bron afbeelding: Opgelicht
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Achtergrond

Bekijk ook

Pure ironie: uitgelekt dat Samsung meer gaat doen tegen lekken

Pure ironie: uitgelekt dat Samsung meer gaat doen tegen lekken

Vandaag 13:01

1 miljard mensen hebben onveilige smartphone (Android-nieuws #7)

1 miljard mensen hebben onveilige smartphone (Android-nieuws #7)

14 februari 2026

Opinie: Europese alternatieven voor Amerikaanse apps zijn niet goed genoeg

Opinie: Europese alternatieven voor Amerikaanse apps zijn niet goed genoeg

12 februari 2026

Zo vervang je Amerikaanse apps door Europese alternatieven

Zo vervang je Amerikaanse apps door Europese alternatieven

11 februari 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren