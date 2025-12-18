Na iDEAL verdwijnt ook iDIN: wij praten je bij

iDIN gaat 2027 niet halen, want volgend jaar nemen we afscheid van het identificatiesysteem. Dit gaat vervangen worden door het Belgische itsme. Lees hier wat er voor jou gaat veranderen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iDIN wordt itsme

Eerder deze maand schreven we dat iDEAL in 2026 gaat verdwijnen. Daar blijft het niet bij, want nu is bekend geworden dat ook iDIN stopt. De Nederlandse identiteitsapp wordt overgenomen door het Belgische itsme.

iDIN kun je al een jaar of tien kennen als de dienst om online een identificatiebewijs te laten zien. Het werd destijds geïntroduceerd als een samenwerkingsverband van enkele Nederlandse banken. Met iDIN kunnen online bezoekers bewijzen wie ze zijn door eenmaal in te loggen bij hun bank. Dit wordt straks mogelijk gemaakt door itsme.

Niet bekend met iDIN? Zo werkt het!

Wat is itsme en hoe werkt het?

itsme is een gratis app voor je smartphone die dient als een all-round digitale identiteitskaart. Hiermee log je veilig en gemakkelijk in bij sites van de (Vlaamse) overheid, banken, zorgdiensten en bepaalde webshops. Maar, het gaat nog verder dan dat.

Zo kun je transacties bevestigen en documenten ondertekenen (met juridische waarde) zonder dat je daar een wachtwoord, kaartlezer of andere login voor nodig hebt. Het is daarmee een brede manier om allerlei gegevens op een veilige manier te delen.

In tegenstelling tot iDIN maakt itsme geen verbinding met de bank, maar werkt het met een kopie van je paspoort of ID-kaart:

Download de itsme-app en maak een account aan. Dit doe je met een ID-document; Dit moet eenmalig bevestigd worden. Daarna wordt je informatie versleuteld met een unieke code die je zelf kiest. Na registratie gebruik je een biometrische beveiliging (zoals vingerafdruk/gezicht) of PIN-beveiliging; Hiermee kun je op latere momenten inloggen. Bevestig je identiteit op een site door op de itsme-knop te klikken; Vervolgens verschijnt er een qr-code. Scan die met de itsme-app om in te loggen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verschillen tussen iDIN en itsme

Hieronder staan de grootste verschillen tussen de twee identificatiediensten.

iDIN itsme Gebied: Nederland België + Europa Ontwikkeld door: Nederlandse banken Belgische banken + telecomproviders Hoe het werkt: Via bank-app Via losse app Mogelijkheden: Basisidentificatie Identificatie, authenticatie, handtekeningen, transacties

Waarom gaat iDIN verdwijnen?

Momenteel is iDIN niet een bijster populaire manier om mee in te loggen. Naar het schijnt maken slechts twee miljoen (van de dertien miljoen Nederlanders die een bank-app hebben) gebruik van de dienst. De reden om iDIN te verkopen lijkt dus het beperkte gebruik ervan te zijn.

De nieuwe eigenaar van iDIN wil van itsme dé Europese standaard maken voor online identificatie. Het moet dan ook een oplossing worden ”die gebruiksgemak combineert met de hoogste internationale standaarden”, aldus topman Tom Van Den Bosch.

Wanneer verandert er wat?

De planning is dat iDIN geleidelijk wordt ontvangen door itsme. Dit proces zal halverwege 2026 worden ingezet. Vanaf dan kun je dus nog van allebei gebruiken. Tegen 2028 moet iDIN volledig opgenomen zijn door itsme. Dat houden we de komende tijd uiteraard allemaal voor je in de gaten.

Heb jij weleens ingelogd met iDIN? En zo ja, wat zijn je ervaringen? We horen graag van je in de reacties.