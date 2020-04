De IFA 2020 is afgelast vanwege het coronavirus, melden de organisatoren na een besluit van de Duitse overheid. ‘s Werelds grootste elektronicabeurs voor consumenten vindt elk jaar in september plaats in Berlijn. De organisatoren werken aan een ‘innovatief nieuw concept’.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

IFA 2020 afgelast

GFU en MesseBerlin, de twee partijen die de IFA-beurs jaarlijks organiseren, schrijven in een serie tweets dat ze al een paar weken rekening hielden met het annuleren van het evenement. Nadat de Duitse overheid gisteren besloot dat evenementen met meer dan 5000 mensen tot 24 oktober verboden zijn, was het lot van IFA 2020 bezegeld. De meerdaagse beurs trekt normaliter tienduizenden bezoekers per dag.

Hoewel de fysieke beurs niet doorgaat, willen de organisatoren IFA 2020 wel op een andere manier laten plaatsvinden. In de afgelopen weken zijn meerdere alternatieve plannen gemaakt. De komende tijd gaan de betrokken partijen een gedetailleerd plan uitwerken voor een ‘innovatief nieuw concept’.

Met dit evenement, dat vermoedelijk digitaal zal plaatshebben, wil de IFA nog steeds dé plek zijn om nieuwe producten aan te kondigen en media, retailers en techmerken te laten netwerken. GFU en Messe Berlin zeggen binnenkort met meer informatie te komen.

Het is nog onduidelijk of de data van de oorspronkelijke beurs gaan gelden voor het nieuwe evenement. IFA 2020 zou plaatsvinden op 4 tot en met 9 september.

Onduidelijkheid over productlanceringen op IFA 2020

Het annuleren van de IFA-beurs lag in de lijn der verwachting, nadat eerder al evenementen als MWC 2020 en Google I/O 2020 waren geschrapt vanwege het coronavirus. Fabrikanten van smartphones, tablets en andere gadgets onthullen hun nieuwste producten al maandenlang noodgedwongen via online presentaties. Zo kondigde Oppo de Find X2-serie aan, kwam Xiaomi met de Mi 10-lijn en deed OnePlus onlangs de OnePlus 8-reeks uit de doeken.

Normaal gesproken worden op de IFA veel nieuwe toestellen gepresenteerd, onder meer door Sony, Samsung, LG en Huawei. De organisatoren van de beurs gaan met deze en de andere exposanten overleggen of ze mee willen doen aan het ‘innovatieve nieuwe concept’. Het is ook mogelijk dat fabrikanten zullen kiezen voor een eigen, digitaal evenement in de hoop meer aandacht te genereren. In de komende weken tot maanden zal hier meer over duidelijk worden.

Vind jij het jammer dat de fysieke IFA-beurs niet doorgaat? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

Lees het laatste nieuws over IFA