IFA 2020 gaat door als fysiek evenement in september

IFA 2020 vindt in september gewoon nog fysiek plaats. De grote elektronicaconferentie gaat er dit jaar wel erg anders uitzien. Er mogen veel minder mensen aanwezig zijn en de beurs duurt daarnaast een stuk korter.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

IFA 2020 gaat door als fysiek evenement

De IFA gaat voor een beperkt publiek van start op 3 september en eindigt alweer twee dagen erna op 5 september. Hoewel de beurs dus wel nog fysiek doorgaat, duurt hij aanzienlijk korter dan normaal. IFA 2020 zou in eerste instantie plaatsvinden van 4 tot en met 9 september. De organisatie liet al eerder weten dat het evenement er dit jaar anders uit gaat zien.

Om aan de coronamaatregelen te voldoen, is de IFA dit jaar niet toegankelijk voor het grote publiek. De beurs is alleen op uitnodiging bij te wonen. De organisatie van IFA 2020 werkt daarnaast nauw samen met Duitse gezondheidsautoriteiten. Vooral op het gebied van crowd control moet de autoriteit ervoor zorgen dat alles erg goed verloopt. Zo wordt er extra personeel ingezet om ervoor te zorgen dat iedereen afstand houdt van elkaar.



Wat kunnen we verwachten?

De conferentie wordt dit jaar onderverdeeld in vier verschillende evenementen. Bij elk evenement is er plek voor maximaal 1000 bezoekers. Tot 24 oktober mogen er in Berlijn immers geen bijeenkomsten zijn met meer dan 5000 mensen.

De vier evenementen op IFA 2020 zijn:

Global Press Conference NEXT meets IFA SHIFT Mobility Global Markets Business, Retail & Meeting Lounges

De Global Press Conference is het onderdeel dat ons het meest interesseert. Normaal gesproken presenteren veel bedrijven op dit moment hun nieuwe producten. Het evenement is toegankelijk voor 800 journalisten. De organisatie van de IFA heeft bevestigd dat het ook een livestream gaat uitzenden voor dit evenement.

Welke fabrikanten er komen en wat ze gaan presenteren is nog onduidelijk. Het is wel al bevestigd dat Cristiano Amon, CEO van Qualcomm, de openings-keynote houdt. Deze is waarschijnlijk voor een groot deel gericht op 5G. Het blijft echter de vraag hoeveel fabrikanten er dit jaar voor kiezen om zelf een lanceringsevenement te organiseren.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief of download de Android Planet-app om op de hoogte te blijven van IFA 2020.

Lees het laatste nieuws over IFA