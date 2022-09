IFA 2022 round-up: de 10 belangrijkste aankondigingen

IFA 2022 – één van de grootste Europese techbeurzen – zit er weer op. In dit round-up-artikel zetten we de belangrijkste aankondigen voor je op een rij.

IFA 2022 round-up: dit is er aangekondigd

Met honderden producten en een hoop presentaties zijn er op de meest recente IFA in Berlijn veel interessante aankondigingen gedaan. Wij van Android Planet waren erbij en hebben de belangrijkste (smartphone-)aankondigingen voor je op een rij gezet in deze round-up.

1. Sony komt met nieuwe compacte krachtpatser

Sony trapt af met hun nieuwe smartphone, de Xperia 5 IV. Dit is het meest compacte toestel uit Sony’s collectie, maar niet minder snel. We hebben het gehele toestel op Android Planet behandeld, dus check het artikel zeker – Lees alles over de Sony Xperia 5 IV

2. Match Philips Hue met muziek van je Samsung-smartphone

De slimme lichtcollectie van Philips krijgt meerdere nieuwe functies, waaronder een samenwerking met Samsung, een lichtstrip voor gamers, samengevoegde apps en een modus om dieven op afstand te houden – Lees alles over de verbeteringen bij Philips Hue

3. Robuuste Samsung-tablet kan tegen een stootje

Samsung kwam op de IFA met een stevig apparaatje. De nieuwe Galaxy Tab Active 4 Pro is namelijk een robuuste tablet bestand tegen vallen (tot 1,2 meter), die komt met een S-Pen en 5G-ondersteuning – Lees alles over de Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro

4. Nokia G60, X30 5G, tablet en abonnement

Nokia heeft een hoop aankondigingen gedaan. Zo hebben ze een nieuw toptoestel, middenklasser en tablet gepresenteerd. Voor ieder wat wils dus. Deze kun je onder meer bezitten middels een abonnement – Lees meer over de nieuwe Nokia-apparaten

5. Huawei Nova 10 (Pro): middenklassers zonder Google

De Chinese smartphone-fabrikant Huawei heeft twee nieuwe toestellen uit de doeken gedaan. Het gaat om middenklasse-smartphones die razendsnel kunnen laden. Helaas ontbreken wel de Google Services. We vertellen je hoe het zit – Lees alles over de Huawei Nova 10 en Nova 10 Pro.

6. Ook nieuw op IFA 2022: gadgets van Lenovo, Amazfit en Oppo

Benieuwd naar wat er allemaal te zien is en aangekondigd tijdens IFA 2022? In deze korte round-up zet Android Planet verschillende kleine(re) aankondigingen van vandaag voor je op een rij – Check alles over de nieuwste producten

7. Huawei lanceert bloeddruk-metende Watch en ook MatePad Pro 11

Naast smartphones heeft Huawei ook een slimme horloge en tablet aangekondigd. De MatePad Pro 11 is een tablet voor creatievelingen en entertainment. Met de Huawei Watch meet je je bloeddruk vanaf je pols – Meer over de Huawei Watch en MatePad Pro 11

8. Nokia X30 5G en Nokia G60 preview: aan de slag met de nieuwe Nokia’s

Tijdens IFA 2022 hebben we de nieuwe smartphones van Nokia in onze handen gehad. In deze preview nemen we je mee langs de eerste bevindingen – Lees onze eerste ervaringen

9. Nog meer nieuw op IFA 2022: gadgets van Jabra en Honor

Op de IFA 2022 zijn allerlei aankondigingen geweest en in dit korte overzicht kijken we naar de nieuwe oordopjes van Jabra en gadgets van Honor – Check meer over deze aankondigingen

10. Huawei Nova 10 (Pro) preview: gloednieuw, maar geen aanrader

In de Huawei Nova 10 Pro preview nemen we je kort mee langs onze eerste ervaringen met het nieuwe midrange-toestel. We kijken onder andere naar de look en feel én software – Klik hier voor al onze eerste ervaringen